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Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск - РИА Новости, 09.04.2022
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:38
2022-04-09T21:38
2022-04-09T21:38
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск, напомнил Мизинцев."Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив", - сказал Мизинцев на брифинге."Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
Минобороны: Киев ни разу не дал гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии
, Турции
и Франции
по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск
, напомнил Мизинцев.
"Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.