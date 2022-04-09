https://ria.ru/20220409/gumkoridor-1782718777.html

Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск

Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск - РИА Новости, 09.04.2022

Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск

Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:38

2022-04-09T21:38

2022-04-09T21:38

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск, напомнил Мизинцев."Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив", - сказал Мизинцев на брифинге."Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина