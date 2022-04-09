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Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск - РИА Новости, 09.04.2022
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Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск - РИА Новости, 09.04.2022
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск
Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:38
2022-04-09T21:38
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск, напомнил Мизинцев."Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив", - сказал Мизинцев на брифинге."Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
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в мире, россия, украина
21:38 09.04.2022
 
Украина не дала гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск

Минобороны: Киев ни разу не дал гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Мариуполя везут бутыли воды в тележках
Жители Мариуполя везут бутыли воды в тележках - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Мариуполя везут бутыли воды в тележках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск, напомнил Мизинцев.
"Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц", - добавил генерал.
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