https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782721287.html
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей - РИА Новости, 09.04.2022
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей
Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:15
2022-04-09T22:15
2022-04-09T22:15
ложные сообщения о минировании зданий
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения."Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782440305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ложные сообщения о минировании зданий, россия, москва, происшествия
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей
Из Исторического музея в Москве эвакуировали людей после сообщения о "минировании"