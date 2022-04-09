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Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей - РИА Новости, 09.04.2022
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Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей - РИА Новости, 09.04.2022
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей
Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:15
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ложные сообщения о минировании зданий
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения."Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия
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ложные сообщения о минировании зданий, россия, москва, происшествия
22:15 09.04.2022
 
Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей

Из Исторического музея в Москве эвакуировали людей после сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание Государственного исторического музея в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения.
"Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сапер - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
 
Ложные сообщения о минировании зданийРоссияМоскваПроисшествия
 
 
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