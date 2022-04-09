https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782721287.html

Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей

Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей - РИА Новости, 09.04.2022

Из Исторического музея в Москве эвакуировали персонал и посетителей

Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:15

2022-04-09T22:15

2022-04-09T22:15

ложные сообщения о минировании зданий

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Персонал и посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали вечером в субботу из-за сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба учреждения."Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782440305.html

россия

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ложные сообщения о минировании зданий, россия, москва, происшествия