21:40 09.04.2022 (обновлено: 21:41 09.04.2022)
Более 700 тысяч человек вывезли из Донбасса в Россию с начала спецоперации
Более 700 тысяч человек эвакуировали из Донбасса в Россию с начала спецоперации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР помогают эвакуироваться жителям Левобережного района Мариуполя
Военнослужащие ДНР помогают эвакуироваться жителям Левобережного района Мариуполя
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более 700 тысяч человек эвакуировали с начала спецоперации из Донбасса и опасных районов Украины в Россию, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них – 3 447 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 704 434 человека, из которых 135 153 – дети", - сказал он.
Мизинцев добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны выехало уже 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки – 716.
Киев на субботу заявил 10 коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного в сторону России", - сказал Мизинцев на брифинге.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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