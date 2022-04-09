https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782652411.html

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек - РИА Новости, 09.04.2022

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:45

2022-04-09T09:45

2022-04-09T09:45

в мире

мчс днр

новоазовский район

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики."За сутки из Мариуполя эвакуированы 620 человек. За минувшие сутки, с 08:00 8 апреля до 08:00 9 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.В сообщении штаба также отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782610232.html

https://ria.ru/20220408/trassa-1782612536.html

новоазовский район

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мчс днр, новоазовский район, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы рф