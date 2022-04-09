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За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек - РИА Новости, 09.04.2022
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За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек - РИА Новости, 09.04.2022
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:45
2022-04-09T09:45
в мире
мчс днр
новоазовский район
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики."За сутки из Мариуполя эвакуированы 620 человек. За минувшие сутки, с 08:00 8 апреля до 08:00 9 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.В сообщении штаба также отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782610232.html
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в мире, мчс днр, новоазовский район, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы рф
09:45 09.04.2022
 
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек

За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 620 человек, включая 103 ребенка

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное ДНР эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За сутки из Мариуполя эвакуированы 620 человек. За минувшие сутки, с 08:00 8 апреля до 08:00 9 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
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В сообщении штаба также отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреМЧС ДНРНовоазовский районМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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