https://ria.ru/20220409/bezopasnost-1782651592.html
Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук"
Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук" - РИА Новости, 09.04.2022
Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук"
Минобороны опубликовало видео боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинские средства противовоздушной обороны. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:24
2022-04-09T09:24
2022-04-09T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
космос - риа наука
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинские средства противовоздушной обороны."Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — говорится в сообщении.Цели уничтожены ракетами класса "воздух — поверхность". Это подтверждают данные средств объективного контроля, добавили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/blagodarnost-1782642349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии
09:24 09.04.2022 (обновлено: 10:08 09.04.2022)
Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук"
Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинский "Бук"