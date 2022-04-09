https://ria.ru/20220409/bezopasnost-1782651592.html

Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук"

Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук" - РИА Новости, 09.04.2022

Минобороны показало кадры вылетов Су-30СМ, уничтоживших украинский "Бук"

Минобороны опубликовало видео боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинские средства противовоздушной обороны. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:24

2022-04-09T09:24

2022-04-09T10:08

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

космос - риа наука

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинские средства противовоздушной обороны."Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — говорится в сообщении.Цели уничтожены ракетами класса "воздух — поверхность". Это подтверждают данные средств объективного контроля, добавили в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/blagodarnost-1782642349.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии