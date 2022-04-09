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“Хотят домой”: зарубежные клирики РПЦ рассказали о помощи беженцам

“Хотят домой”: зарубежные клирики РПЦ рассказали о помощи беженцам - РИА Новости, 09.04.2022

“Хотят домой”: зарубежные клирики РПЦ рассказали о помощи беженцам

Более четырех миллионов беженцев уже покинули Украину, охваченную разгоревшимся конфликтом. Русская православная церковь немедленно откликнулась на призыв о... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

религия

франция

бельгия

гамбург (город)

красный крест

евросоюз

украинская православная церковь

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более четырех миллионов беженцев уже покинули Украину, охваченную разгоревшимся конфликтом. Русская православная церковь немедленно откликнулась на призыв о помощи страждущим: в пользу пострадавших в России она собрала уже более 195 миллионов рублей и более 100 тонн гуманитарной помощи. Но помощь необходима не только тем, кто эвакуировался в Россию. Клирики русских приходов из Германии, Франции и Бельгии рассказали РИА Новости о том, как они в Западной Европе принимают переселенцев и обустраивают их жизнь на чужбине.“О мире молимся на коленях”Европа столкнулась с большим потоком беженцев с Украины, в основном это женщины и дети, рассказал РИА Новости настоятель храма Всех Святых в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых). Многие из них - прихожане канонической Украинской православной церкви, которую возглавляет митрополит Онуфрий (Березовский), и во Францию они, по словам архимандрита, прибывают как правило через Страсбург.“Наш приход достаточно многочисленный. В воскресный день собирается до 200 человек. Он состоит из русских, украинцев, белорусов, молдаван, грузин, сербов, французов, немцев. В этом году во время Великого поста все мы проходим особые испытания. Наш христианский долг состоит в том, чтобы явить человеколюбие и помочь тем, кто оказался в нужде. Все мы переживаем за происходящее в Украине и желаем скорейшего установления там мира. О мире мы молимся на коленях за каждой литургией”, - сообщил он РИА Новости.Приходские средства, добавил он, весьма скудны, но свою лепту в помощь страждущим храм вносит. “На самом приходе мы приняли 11 беженцев и ждем еще. Кроме того, к некоторым нашим прихожанам начали приезжать родственники из Украины. Большинство наших прихожан являются людьми скромного материального достатка, а потому появление дополнительных членов домохозяйства ложится на них тяжелым бременем. Вещи, продукты питания, постельные принадлежности и другое приносят не только наши прихожане, но и французы, многие из которых нас морально поддерживают в это непростое время”, - рассказал архимандрит.“Долго решались, но отправились в путь”В Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином первые беженцы - женщины и дети - начали прибывать еще 11 марта. Об этом РИА Новости подробно рассказал настоятель обители игумен Даниил Ирбитс.Среди приехавших - подписчики игумена в социальных сетях, и даже его родственники и кумовья с Украины, которые связались с ним в первые дни обострения ситуации. Они долго решались, но отправились в путь, сообщил игумен – автобусами, поездами, или на своем транспорте.Это православные верующие, которые хотят не просто приехать в Германию, а быть рядом с монастырем, где можно помолиться и причаститься. Некоторых из них игумен Даниил лично знает долгие годы, а кто-то обратился в монастырь по рекомендации его друзей. Практически с каждым переселенцем он беседует, и отмечает: они хотят вернуться домой.“Удивительно: мы занимались и сирийскими беженцами, и помогали беженцам из Луганска и Донецка. Сирийские беженцы не хотели возвращаться, а украинские все хотят домой, как только это закончится. Я говорю: вот, давайте, получите квартиру, сейчас поживете. Они отвечают – нет, а может, зараз все закончится, и мы вернемся домой”, - рассказал игумен.Одна из задач помогающих им волонтеров, по словам игумена, - добиться, чтобы людям дали статус беженца, позволяющий получать социальную поддержку, материальную помощь и жилье. “Но до этого мы должны, конечно, их где-то приютить - вот монастырь и приютил”, - рассказал игумен Даниил.“Немцы сами плачут”Некоторые семьи удалось расселить по деревням с помощью местных жителей, которые обращаются в маленький лесной монастырь с предложениями помощи. “Немцы сами звонили мне, говорили: мы знаем, что вы, русский православный монастырь, принимаете беженцев - мы готовы предоставить свои помещения. Это частные дома, там хорошие условия. И немцы, когда приводишь людей, сами плачут”, - добавил он.Помощь в получении жилья беженцам пообещали и посещавшие монастырь депутаты Ландтага - земельного совета. Свободные квартиры, по его словам, смогли получить уже две семьи, что позволило монастырю принять на попечительство еще несколько человек. Их выделило земельное правительство, из которого в обитель поступает множество запросов о переселенцах. “Без мебели, в жутком состоянии, но хоть где-то есть кров, где можно преклонить голову и поспать”, - рассказал игумен.Игумен Даниил не ограничивается разовой помощью беженцам. “Пока я не доведу до конца каждого человека - конечно, мы будем обеспечивать и помогать, они могут приезжать сюда, брать, что им необходимо для обеспечения жизни. Потом, когда они уже будут получать социальное пособие, они смогут сами себе все покупать”, - сказал он РИА Новости.На просьбу о помощи монастырю в сети, добавил игумен Даниил, откликнулись не только русскоязычные прихожане, в том числе из Берлина, но и украинцы, сохраняющие единство с Московским патриархатом. Гуманитарную помощь и еду монастырь получил даже от вьетнамской общины. А делегация Ассоциации немецких врачей, например, предоставила бинты, детские жаропонижающие таблетки и спреи для носа, обеспечила всех термометрами. Все это раздали беженцам монахи и волонтеры. При этом переселенцы нуждаются не только в еде, но и в продуктах и предметах личной гигиены, которые особенно необходимы и довольно дороги в Германии.Через монастырь прошли 23 беженца, включая тех, кому обитель помогла найти жилье, а в нем самом живут 17 переселенцев. Это количество, по словам настоятеля - предел для небольшой лесной монашеской общины. Но уже 14 апреля, рассказал игумен, подопечные монастыря организовано получат все необходимые документы, подтверждающие статус беженца в Германии.“Мне сообщили об этом, так как наш монастырь отвечает за них. В монастырь за ними приедет специальный автобус, их отвезут в центральное ведомство, где они получат все необходимые документы, подтверждающие статус беженства. Все сделали быстро, практически за месяц, и я благодарю региональные власти, которые помогают их расселить. Потому что многие не хотят сидеть на социальном пособии: они хотят найти работу”, - рассказал он.Квартиры этим людям, добавил игумен, предоставляют активно, поэтому вскоре после предоставления беженцам необходимых документов о статусе монастырь снова будет готов к размещению людей.Память “сирийской” волныВ Гамбурге один из выделенных для размещения беженцев залов находится рядом с русским храмом святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его настоятель протоиерей Сергий Бабурин в беседе с РИА Новости отметил, что Гамбург – второй по величине город Германии, традиционно терпимый к иностранцам, которых там и в процентном соотношении больше, чем в других городах. Беженцев с Украины город пока больше не принимает: свой максимум уже набрал - и теперь людей распределяют по другим федеральным землям, где их готовы встретить. Но в Гамбурге сохранились опыт и память об общей помощи беженцам “сирийской волны”, среди которых было множество христиан.С началом притока беженцев, рассказывает настоятель, на службах прибавилось прихожан. И в храме Иоанна Кронштадтского организовали специальное дежурство священников. “Видно, что люди сильно опалены, истерзаны, измучены, и нуждаются в большом утешении - и тут наши батюшки стараются помогать, поддерживать”, - пояснил Бабурин.Молебны о мире служат ежедневно, беженцев приходит много; дежурные батюшки остаются, чтобы заняться людьми, которые просят помощи.“Люди постоянно заходят, и наши дежурные в храме спрашивают - кто вы, что вы, какая нужна помощь, не голодны ли вы? Нужно сказать, что в Германии это все отлажено: мощный процесс. Наш вклад - это “голос единицы” в большом, стройном хоре. Но нас радует то, что мы включились”, - рассказал Бабурин.Волонтеры, переводчики, психологиСреди беженцев, с которыми работает приход отца Сергия, преобладают женщины и дети: мужчинам, рассказал он, сложно выехать с Украины. “Есть несколько семей: это чудо, что они улетели кто за три, кто за два дня до начала конфликта, поэтому они уже не вернулись на Украину, а прилетели в Польшу и оказались в Гамбурге в полном составе”, - рассказал он РИА Новости. Те, с кем он тесно общается - верующие, воцерковленные люди. Почти все они горячо хотят вернуться домой, но понимают, что пока невозможно даже предполагать, как долго может продлиться конфликт, и будет ли, куда возвращаться.“Есть две семьи: мне позвонил один священник из Харькова и очень попросил позаботиться о них. Другая семья вышла через интернет на нас. Какие-то дальние знакомые порекомендовали. У нас нет какого-то отбора - православные, воцерковленные, еще кто-то. Все, кто стучится, приходит, пересекается с нами - мы тут же включаемся без выяснения обстоятельств”, - рассказал настоятель.Поступающие заявки на помощь в приходе обрабатывает модератор волонтеров, который, по словам отца Сергия, включен в горячий список Красного креста. Приходская молодежь, добавил священник, быстро организовала добровольческое движение, в которое записалось около 90 человек. Красный крест часто обращается к приходу за помощью, в том числе - срочной и психологической (у храма есть группа психологов). Но особенно востребована, отметил Бабурин, работа переводчиков: приходские добровольцы дежурят в лагерях и помогают беженцам регистрироваться.“Кто-то предлагает свои квартиры, или комнаты в своей квартире. Кто-то предлагает услуги переводчиков - это, наверное, сейчас основная помощь, которая нужна, потому что волонтеров русских и украиноязычных не так много. Отдельно волонтерская группа собирает гуманитарную помощь для тех, кто прибывает, потому что им не хватает одежды и самого необходимого”, - рассказал протоиерей.“Река социальной помощи”Гуманитарная помощь, которую собирают волонтеры, отправляется канонической Украинской православной церкви, рассказал Бабурин. При этом один из приходских священников - украинец - смог организовать уже несколько машин с гуманитарной помощью, которая направляется непосредственно в епархиальные управления на Украине, где ее распределяют в церковные центры нуждающимся людям.На Прощеное воскресенье приход организовал денежный сбор. Часть средств были переведены в помощь беженцам на счет Русской зарубежной церкви: они были переданы канонической УПЦ. Часть осталась в собственном фонде прихода: из них делаются единовременные пожертвования семьям беженцев, над несколькими из которых приход взял шефство.“Люди по прошествии какого-то времени попадают в реку социальной помощи Германии. Они уже сами обращаются, если возникают какие-то сложности. У нас в Гамбурге есть не только собор, но и приходской дом, у нас есть гостевые комнаты в этом доме. Сейчас мы несколько комнат выделили для проживания беженцев. Наши волонтеры там готовят для тех, кто там проживает, - это тоже наша помощь”, - рассказал Бабурин.“Единый народ”Брюссельско-Бельгийская епархия и в прошлом помогала Донбассу, посылала гуманитарную помощь нуждающимся людям через каноническую Украинской Православной Церкви и в Киев, - рассказал РИА Новости архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин).Собирать гуманитарную помощь епархия продолжает, а прихожане, заверил он, готовы принять людей, которые приедут в Бельгию, и помочь им.“Для нас это (русские и украинцы - РИА Новости) единый народ, и для нас большая трагедия то, что происходит там (на Украине - РИА Новости). Наши прихожане и все мое духовенство молится об одном: чтобы как можно быстрее прекратилось это кровопролитие. Мое благословение: собирать гуманитарную помощь для людей, которые были вынуждены покинуть свою родину. Единственное - я не благословил на территории своей епархии собирать денежные переводы, потому что когда мы собираем деньги, то неизвестно, куда они пойдут. А гуманитарную помощь мы собираем во всех приходах епархии. Также часть прихожан из разных храмов занимается приемом и распределением беженцев, оказывая им посильную помощь”, - рассказал архиепископ Симон.На юге Франции, как рассказал РИА Новости настоятель русского Никольского собора в Ницце протоиерей Андрей Елисеев, обратиться за помощью можно к любому священнику: приход старается реагировать на запросы, а прихожане оказывают поддержку друг другу - в том числе продуктами и вещами. Однако обращаются за помощью там нечасто: беженцев там немного, и их обеспечением вплотную занимается государство и Евросоюз.“Беженцы приезжают в качестве прихожан: их устраивает государство, или они устраиваются сами. Приходят в храм на богослужение совершенно нормально, никакой агрессии здесь - во всяком случае, с их стороны - точно нет. <...> Пока я вижу, что даже украинские беженцы спокойно приходят в наши храмы, молятся, исповедуются, причащаются”, - сообщил Елисеев.

https://ria.ru/20220406/pomosch-1781951945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

франция, бельгия, гамбург (город), красный крест, евросоюз, украинская православная церковь