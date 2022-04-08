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Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена - РИА Новости, 08.04.2022
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Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена - РИА Новости, 08.04.2022
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:02
2022-04-08T13:02
лдпр
владимир жириновский
умер владимир жириновский
михаил дегтярев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия будет сохранена."Вы создали старейшую и крупнейшую партию в нашей стране и дело всей вашей жизни - ЛДПР, будет жить, не сомневайтесь, дорогой Владимир Вольфович", - сказал политик, обращаясь к покойному.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
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лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, михаил дегтярев
13:02 08.04.2022
 
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена

Глава Хабаровского края Дегтярев заявил, что партия ЛДПР будет сохранена

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с Владимиром Жириновским
Прощание с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прощание с Владимиром Жириновским
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия будет сохранена.
"Вы создали старейшую и крупнейшую партию в нашей стране и дело всей вашей жизни - ЛДПР, будет жить, не сомневайтесь, дорогой Владимир Вольфович", - сказал политик, обращаясь к покойному.
Портрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:50
Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийМихаил Дегтярев
 
 
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