https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html

Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена

Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена - РИА Новости, 08.04.2022

Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:02

2022-04-08T13:02

2022-04-08T13:02

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

михаил дегтярев

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия будет сохранена."Вы создали старейшую и крупнейшую партию в нашей стране и дело всей вашей жизни - ЛДПР, будет жить, не сомневайтесь, дорогой Владимир Вольфович", - сказал политик, обращаясь к покойному.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782490433.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, михаил дегтярев