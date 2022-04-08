https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782495026.html
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена - РИА Новости, 08.04.2022
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:02
2022-04-08T13:02
2022-04-08T13:02
лдпр
владимир жириновский
умер владимир жириновский
михаил дегтярев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов пообещал, что партия будет сохранена."Вы создали старейшую и крупнейшую партию в нашей стране и дело всей вашей жизни - ЛДПР, будет жить, не сомневайтесь, дорогой Владимир Вольфович", - сказал политик, обращаясь к покойному.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782490433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, михаил дегтярев
Дегтярев пообещал, что партия ЛДПР будет сохранена
Глава Хабаровского края Дегтярев заявил, что партия ЛДПР будет сохранена