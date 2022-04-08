https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782490433.html

Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России

Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России - РИА Новости, 08.04.2022

Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России

Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:50

2022-04-08T12:50

2022-04-08T12:50

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

олег морозов

единая россия

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов."Он был потрясающим, надёжным человеком. С ним можно было деликатно любую сложную тему проговорить и быть 100% уверенным, что-то сделает так, как договорились. И не подводил, это было потрясающее мужское свойство. Он был человек с великолепным стержнем, контактный, договороспособный… Мне кажется, мы не до конца для себя осознали его место и роль в современной России", - сказал Морозов журналистам.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В пятницу проходит церемония прощания с политиком.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782488859.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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