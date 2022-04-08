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Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России - РИА Новости, 08.04.2022
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Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России
Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России - РИА Новости, 08.04.2022
Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России
Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:50
2022-04-08T12:50
лдпр
владимир жириновский
умер владимир жириновский
олег морозов
единая россия
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов."Он был потрясающим, надёжным человеком. С ним можно было деликатно любую сложную тему проговорить и быть 100% уверенным, что-то сделает так, как договорились. И не подводил, это было потрясающее мужское свойство. Он был человек с великолепным стержнем, контактный, договороспособный… Мне кажется, мы не до конца для себя осознали его место и роль в современной России", - сказал Морозов журналистам.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В пятницу проходит церемония прощания с политиком.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
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лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, олег морозов, единая россия, россия
12:50 08.04.2022
 
Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России

Депутат Морозов: роль Жириновского в современной России не все осознали до конца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПортрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания
Портрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Портрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Он был потрясающим, надёжным человеком. С ним можно было деликатно любую сложную тему проговорить и быть 100% уверенным, что-то сделает так, как договорились. И не подводил, это было потрясающее мужское свойство. Он был человек с великолепным стержнем, контактный, договороспособный… Мне кажется, мы не до конца для себя осознали его место и роль в современной России", - сказал Морозов журналистам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии прощания с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 8 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:46
Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В пятницу проходит церемония прощания с политиком.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийОлег МорозовЕдиная РоссияРоссия
 
 
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