Депутат Морозов: не все осознали роль Жириновского в современной России
Депутат Морозов: роль Жириновского в современной России не все осознали до конца
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПортрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания
Портрет Владимира Жтириновского на фасаде Дома союзов в Москве во время церемонии прощания
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Роль и место лидера ЛДПР Владимира Жириновского в современной России осознано не до конца, сказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Он был потрясающим, надёжным человеком. С ним можно было деликатно любую сложную тему проговорить и быть 100% уверенным, что-то сделает так, как договорились. И не подводил, это было потрясающее мужское свойство. Он был человек с великолепным стержнем, контактный, договороспособный… Мне кажется, мы не до конца для себя осознали его место и роль в современной России", - сказал Морозов журналистам.
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В пятницу проходит церемония прощания с политиком.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.