https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782485779.html
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен - РИА Новости, 08.04.2022
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен
Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:38
2022-04-08T12:38
2022-04-08T12:38
лдпр
владимир жириновский
умер владимир жириновский
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - сказал он.Слуцкий добавил, что долг политиков перед Жириновским - сохранить созданную им партию и ее программу.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782476879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), русская православная церковь
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, что он вечен