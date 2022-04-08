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Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен - РИА Новости, 08.04.2022
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Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен - РИА Новости, 08.04.2022
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен
Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:38
2022-04-08T12:38
лдпр
владимир жириновский
умер владимир жириновский
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - сказал он.Слуцкий добавил, что долг политиков перед Жириновским - сохранить созданную им партию и ее программу.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782476879.html
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лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), русская православная церковь
12:38 08.04.2022
 
Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен

Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, что он вечен

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с Владимиром Жириновским
Прощание с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прощание с Владимиром Жириновским
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - сказал он.
Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:09
Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными
Слуцкий добавил, что долг политиков перед Жириновским - сохранить созданную им партию и ее программу.
Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходит церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:19В России
Сотни людей пришли к Дому Союзов, чтобы проститься с Жириновским
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Русская православная церковь
 
 
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