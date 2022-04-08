https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782485779.html

Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен

Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен - РИА Новости, 08.04.2022

Слуцкий: в смерть Жириновского невозможно поверить, всем казалось, он вечен

Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:38

2022-04-08T12:38

2022-04-08T12:38

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поверить в кончину лидера ЛДПР Владимира Жириновского невозможно, он остается жить в нашей памяти, заявил на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Невозможно верить в то, что произошло. Нам всем казалось, Жириновский вечен. Это действительно так - он вечен в нашей памяти, в памяти тех, кто придет после нас", - сказал он.Слуцкий добавил, что долг политиков перед Жириновским - сохранить созданную им партию и ее программу.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782476879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782479592.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский, госдума рф, леонид слуцкий (политик), русская православная церковь