https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782447301.html
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды - РИА Новости, 08.04.2022
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды
Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:07
2022-04-08T10:07
2022-04-08T10:07
владимир жириновский
москва
умер владимир жириновский
политика
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782444297_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_77a2d876fd77d8e7a8e77adf0d6b0463.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского, его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782444297_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_213092693bee13c0d000207dd9f30d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, москва, умер владимир жириновский, политика, лдпр
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды
Катафалк с телом лидера ЛДПР Жириновского отправился в Дом союзов для гражданской панихиды