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Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды - РИА Новости, 08.04.2022
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Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды - РИА Новости, 08.04.2022
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды
Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:07
2022-04-08T10:07
владимир жириновский
москва
умер владимир жириновский
политика
лдпр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского, его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.
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владимир жириновский, москва, умер владимир жириновский, политика, лдпр
10:07 08.04.2022
 
Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды

Катафалк с телом лидера ЛДПР Жириновского отправился в Дом союзов для гражданской панихиды

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания
Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского, его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.
 
Владимир ЖириновскийМоскваУмер Владимир ЖириновскийПолитикаЛДПР
 
 
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