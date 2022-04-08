https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782447301.html

Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды

Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды - РИА Новости, 08.04.2022

Катафалк с телом Жириновского отправился в Дом союзов для панихиды

Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:07

2022-04-08T10:07

2022-04-08T10:07

владимир жириновский

москва

умер владимир жириновский

политика

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782444297_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_77a2d876fd77d8e7a8e77adf0d6b0463.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Тело лидера ЛДПР Владимира Жириновского после отпевания отправили в Дом союзов для гражданской панихиды, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского, его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир жириновский, москва, умер владимир жириновский, политика, лдпр