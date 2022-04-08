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Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.04.2022
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Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл
Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.04.2022
Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл
Люди уважали Владимира Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:08
2022-04-08T09:08
россия
госдума рф
владимир жириновский
лдпр
умер владимир жириновский
дом союзов
вячеслав володин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Люди уважали Владимира Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Может быть, самое важное, и что, может быть, явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе, для многих и любовь – так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов. Именно вот эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность многих людей", - сказал патриарх Кирилл.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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россия, госдума рф, владимир жириновский, лдпр, умер владимир жириновский, дом союзов, вячеслав володин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
09:08 08.04.2022
 
Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: люди уважали Жириновского за честную и бескомпромиссную позицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Люди уважали Владимира Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Может быть, самое важное, и что, может быть, явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе, для многих и любовь – так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов. Именно вот эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность многих людей", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
09:03Религия
Патриарх Кирилл назвал Жириновского выдающимся российским политиком
В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.
Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
 
РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийЛДПРУмер Владимир ЖириновскийДом союзовВячеслав ВолодинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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