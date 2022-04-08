https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782436726.html

Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл

Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.04.2022

Позиция Жириновского вызывала симпатию людей, заявил патриарх Кирилл

Люди уважали Владимира Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:08

2022-04-08T09:08

2022-04-08T09:08

россия

госдума рф

владимир жириновский

лдпр

умер владимир жириновский

дом союзов

вячеслав володин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Люди уважали Владимира Жириновского в том числе за честную, бескомпромиссную позицию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Может быть, самое важное, и что, может быть, явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе, для многих и любовь – так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов. Именно вот эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность многих людей", - сказал патриарх Кирилл.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782435907.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, владимир жириновский, лдпр, умер владимир жириновский, дом союзов, вячеслав володин, патриарх кирилл (владимир гундяев)