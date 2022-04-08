https://ria.ru/20220408/zavod-1782564818.html

Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу

Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу - РИА Новости, 08.04.2022

Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу

Ярославский завод Komatsu продолжит работу, заявил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:43

2022-04-08T16:43

2022-04-08T16:54

ярославская область

ярославль

экономика

владимир путин

россия

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япония

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Ярославский завод Komatsu продолжит работу, заявил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.Ранее в пятницу японская компания Komatsu , крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства в России. По словам компании, в связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере."Вижу новости в Telegram-каналах и СМИ. Специально уточнил ситуацию. Да, действительно производство в условиях сегодняшнего дня испытывает трудности с логистикой поставок. Это не новость. В зависимости от этого предприятие минимизировало объемы производства – о чем сразу предупреждало", - написал Авдеев в своем Telegram-канале."При этом руководство предприятия подтвердило, что его деятельность продолжается. Сокращений штата сотрудников не планируется. Работники будут ориентированы на процессы обучения и повышения квалификации", - подчеркнул он.По словам Авдеева, Komatsu занимает "принципиальную и ответственную" позицию.Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220404/volkswagen-1781607197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ярославская область, ярославль, экономика, владимир путин, россия, киев, япония