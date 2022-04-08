Рейтинг@Mail.ru
Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/zavod-1782564818.html
Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу
Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу - РИА Новости, 08.04.2022
Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу
Ярославский завод Komatsu продолжит работу, заявил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:43
2022-04-08T16:54
ярославская область
ярославль
экономика
владимир путин
россия
киев
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776649745_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_717b0ec6b52450b594e0f4ef9163d8e4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Ярославский завод Komatsu продолжит работу, заявил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.Ранее в пятницу японская компания Komatsu , крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства в России. По словам компании, в связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере."Вижу новости в Telegram-каналах и СМИ. Специально уточнил ситуацию. Да, действительно производство в условиях сегодняшнего дня испытывает трудности с логистикой поставок. Это не новость. В зависимости от этого предприятие минимизировало объемы производства – о чем сразу предупреждало", - написал Авдеев в своем Telegram-канале."При этом руководство предприятия подтвердило, что его деятельность продолжается. Сокращений штата сотрудников не планируется. Работники будут ориентированы на процессы обучения и повышения квалификации", - подчеркнул он.По словам Авдеева, Komatsu занимает "принципиальную и ответственную" позицию.Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220404/volkswagen-1781607197.html
ярославская область
ярославль
россия
киев
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776649745_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6d1cba8a3c177c05bc4f8974f5840ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, ярославль, экономика, владимир путин, россия, киев, япония
16:43 08.04.2022 (обновлено: 16:54 08.04.2022)
 
Завод японской Komatsu в Ярославле продолжит работу

Зампред правительства Ярославской области: завод японской Komatsu продолжит работу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТехника Komatsu
Техника Komatsu - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Техника Komatsu
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Ярославский завод Komatsu продолжит работу, заявил зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Ранее в пятницу японская компания Komatsu , крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства в России. По словам компании, в связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере.
"Вижу новости в Telegram-каналах и СМИ. Специально уточнил ситуацию. Да, действительно производство в условиях сегодняшнего дня испытывает трудности с логистикой поставок. Это не новость. В зависимости от этого предприятие минимизировало объемы производства – о чем сразу предупреждало", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
"При этом руководство предприятия подтвердило, что его деятельность продолжается. Сокращений штата сотрудников не планируется. Работники будут ориентированы на процессы обучения и повышения квалификации", - подчеркнул он.
По словам Авдеева, Komatsu занимает "принципиальную и ответственную" позицию.
Komatsu - японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники. Завод в Ярославле открылся в 2010 году, став первым сборочным заводом концерна в России и 28-м по счету в мире. На заводе выполняется полный цикл сборки строительной техники.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 08:26
Заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом, сообщают СМИ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
 
Ярославская областьЯрославльЭкономикаВладимир ПутинРоссияКиевЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала