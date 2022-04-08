https://ria.ru/20220408/zamok-1782347990.html
"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке
"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке - РИА Новости, 08.04.2022
"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке
"Каждую ночь призрак Павла I выходит из спальни и осматривает свой любимый замок…". Это одна из самых известных легенд Михайловского замка в Петербурге. Ночью там и правда можно услышать звуки, похожие на шаги. Согласно другой легенде, императору пророчили, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи на воротах замка - так и произошло.
2022-04-08T12:00
2022-04-08T12:00
2022-04-08T14:03
какая-то мистика
подкаст
русский музей
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"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке
"Каждую ночь призрак Павла I выходит из спальни и осматривает свой любимый замок…". Это одна из самых известных легенд Михайловского замка в Петербурге. Ночью там и правда можно услышать звуки, похожие на шаги. Согласно другой легенде, императору пророчили, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи на воротах замка - так и произошло.
audio/mpeg
"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке
"Каждую ночь призрак Павла I выходит из спальни и осматривает свой любимый замок…". Это одна из самых известных легенд Михайловского замка в Петербурге. Ночью там и правда можно услышать звуки, похожие на шаги. Согласно другой легенде, императору пророчили, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи на воротах замка - так и произошло.
audio/mpeg
Павел Первый был убит заговорщиками в собственной спальне в 1801 году. Какие предчувствия у него были в вечер перед убийством? И как его замок стал символически связан со смертью его внука - Александра II? Разбираемся вместе с ведущим сотрудником по научно-просветительской деятельности Государственного Русского музея Валерием Ахуновым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Александр Абакумов, Александр Сергеев, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, русский музей, аудио
12:00 08.04.2022 (обновлено: 14:03 08.04.2022)
"Ощущение, что кто-то проходит мимо". Призрак Павла I в Михайловском замке
"Каждую ночь призрак Павла I выходит из спальни и осматривает свой любимый замок…". Это одна из самых известных легенд Михайловского замка в Петербурге. Ночью там и правда можно услышать звуки, похожие на шаги. Согласно другой легенде, императору пророчили, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи на воротах замка - так и произошло.