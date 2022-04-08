https://ria.ru/20220408/zalozhniki-1782620348.html

Националисты на Украине удерживают в заложниках более 6 тысяч иностранцев

Националисты на Украине удерживают в заложниках более 6 тысяч иностранцев - РИА Новости, 08.04.2022

Националисты на Украине удерживают в заложниках более 6 тысяч иностранцев

Более 6 тысяч иностранцев из 13 государств остаются в заложниках на Украине, 77 судов из 18 стран блокированы в портах, сообщил в пятницу начальник... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:11

2022-04-08T22:11

2022-04-08T22:13

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч иностранцев из 13 государств остаются в заложниках на Украине, 77 судов из 18 стран блокированы в портах, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, город Кадис, Испания). Ежедневно каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/bucha-1782604360.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина