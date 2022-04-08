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Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали - РИА Новости, 08.04.2022
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Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали
Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали - РИА Новости, 08.04.2022
Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использовал один и тот "скоординированный массированный вброс лживой информации" в событиях в РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:16
2022-04-08T21:16
в мире
россия
мария захарова
мали
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использовал один и тот "скоординированный массированный вброс лживой информации" в событиях в Буче и Мали для обвинения России в причастности к военным преступлениям."В последние дни марта вооруженные силы Мали провели успешную военную операцию, в ходе которой было уничтожено более 200 исламистских боевиков в районе деревни Мура, расположенной в одной из центральных провинций страны. Столь масштабная ликвидация террористов стала возможной в результате тщательно проведенной разведки и согласованных действий подразделений малийской армии. Хотелось бы поздравить малийцев с этой значимой победой в борьбе с террористической угрозой", - говорится в комментарии на сайте МИД.Успех был достигнут на фоне продолжающегося вывода из страны военнослужащих французской операции "Бархан", указала она."Свертывая военное сотрудничество с Бамако, Париж полагал, что перед лицом расширяющейся террористической угрозы малийская армия будет не в состоянии самостоятельно решать боевые задачи. Оказалось, что это не так. Уже сейчас можно говорить о том, что ВС Мали добились существенного прогресса в освобождении ряда населенных пунктов центральных районов страны, где впервые за долгое время восстановлено гражданское правление", - подчеркнула она.Захарова сравнила медийный фон вокруг малийской деревни "с основанной на подлоге пропагандисткой кампанией против России в связи с обвинениями в убийстве мирных жителей в города Буча на Украине"."Напрашивается вывод, что в обоих случаях Западом использовался один и тот же прием - скоординированный массированный вброс лживой информации, сопровождающийся попытками убедить международную общественность в виновности тех или иных лиц, не дожидаясь объективных результатов расследования. Малийская тема явно срежиссирована по тем же лекалам, что и история о "жертвах российской агрессии" в украинской Буче. Основная задача - сделать акцент на "участии Москвы в военных преступлениях", при этом формирование доказательной базы - вопрос необязательный и второстепенный", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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в мире, россия, мария захарова, мали, украина
21:16 08.04.2022
 
Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали

Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче на Укараине и в Мали

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использовал один и тот "скоординированный массированный вброс лживой информации" в событиях в Буче и Мали для обвинения России в причастности к военным преступлениям.
"В последние дни марта вооруженные силы Мали провели успешную военную операцию, в ходе которой было уничтожено более 200 исламистских боевиков в районе деревни Мура, расположенной в одной из центральных провинций страны. Столь масштабная ликвидация террористов стала возможной в результате тщательно проведенной разведки и согласованных действий подразделений малийской армии. Хотелось бы поздравить малийцев с этой значимой победой в борьбе с террористической угрозой", - говорится в комментарии на сайте МИД.
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Успех был достигнут на фоне продолжающегося вывода из страны военнослужащих французской операции "Бархан", указала она.
"Свертывая военное сотрудничество с Бамако, Париж полагал, что перед лицом расширяющейся террористической угрозы малийская армия будет не в состоянии самостоятельно решать боевые задачи. Оказалось, что это не так. Уже сейчас можно говорить о том, что ВС Мали добились существенного прогресса в освобождении ряда населенных пунктов центральных районов страны, где впервые за долгое время восстановлено гражданское правление", - подчеркнула она.
"Подобнее развитие ситуации по понятным причинам не могло устроить отдельные западные страны и подконтрольные им СМИ. Незамедлительно последовал информационный "накат" на малийских военных, которых безапелляционно обвинили в уничтожении не боевиков, а якобы мирных жителей. Подразделения ВС Мали, дескать, "расправились с 300 гражданскими лицами", причем убийства, мол, продолжались несколько дней. При этом упор делается на участии в "кровавой бойне" "российских наемников". Данную волну дезинформации тут же подхватили официальные власти западных государств, а также спонсируемые ими НПО, включая "Хьюман Райтс Уотч", потребовавшие проведения срочного независимого расследования и наказания малийских военных и российских инструкторов", - говорится в комментарии.
Захарова сравнила медийный фон вокруг малийской деревни "с основанной на подлоге пропагандисткой кампанией против России в связи с обвинениями в убийстве мирных жителей в города Буча на Украине".
"Напрашивается вывод, что в обоих случаях Западом использовался один и тот же прием - скоординированный массированный вброс лживой информации, сопровождающийся попытками убедить международную общественность в виновности тех или иных лиц, не дожидаясь объективных результатов расследования. Малийская тема явно срежиссирована по тем же лекалам, что и история о "жертвах российской агрессии" в украинской Буче. Основная задача - сделать акцент на "участии Москвы в военных преступлениях", при этом формирование доказательной базы - вопрос необязательный и второстепенный", - резюмировала Захарова.
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