https://ria.ru/20220408/zakharova-1782614665.html

Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали

Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали - РИА Новости, 08.04.2022

Захарова указала на схожий прием Запада в освещении ситуации в Буче и Мали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использовал один и тот "скоординированный массированный вброс лживой информации" в событиях в РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:16

2022-04-08T21:16

2022-04-08T21:16

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использовал один и тот "скоординированный массированный вброс лживой информации" в событиях в Буче и Мали для обвинения России в причастности к военным преступлениям."В последние дни марта вооруженные силы Мали провели успешную военную операцию, в ходе которой было уничтожено более 200 исламистских боевиков в районе деревни Мура, расположенной в одной из центральных провинций страны. Столь масштабная ликвидация террористов стала возможной в результате тщательно проведенной разведки и согласованных действий подразделений малийской армии. Хотелось бы поздравить малийцев с этой значимой победой в борьбе с террористической угрозой", - говорится в комментарии на сайте МИД.Успех был достигнут на фоне продолжающегося вывода из страны военнослужащих французской операции "Бархан", указала она."Свертывая военное сотрудничество с Бамако, Париж полагал, что перед лицом расширяющейся террористической угрозы малийская армия будет не в состоянии самостоятельно решать боевые задачи. Оказалось, что это не так. Уже сейчас можно говорить о том, что ВС Мали добились существенного прогресса в освобождении ряда населенных пунктов центральных районов страны, где впервые за долгое время восстановлено гражданское правление", - подчеркнула она.Захарова сравнила медийный фон вокруг малийской деревни "с основанной на подлоге пропагандисткой кампанией против России в связи с обвинениями в убийстве мирных жителей в города Буча на Украине"."Напрашивается вывод, что в обоих случаях Западом использовался один и тот же прием - скоординированный массированный вброс лживой информации, сопровождающийся попытками убедить международную общественность в виновности тех или иных лиц, не дожидаясь объективных результатов расследования. Малийская тема явно срежиссирована по тем же лекалам, что и история о "жертвах российской агрессии" в украинской Буче. Основная задача - сделать акцент на "участии Москвы в военных преступлениях", при этом формирование доказательной базы - вопрос необязательный и второстепенный", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220408/bucha-1782604360.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мария захарова, мали, украина