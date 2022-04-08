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На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/zaderzhanie-1782580613.html
На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России
На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России - РИА Новости, 08.04.2022
На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России
Военнослужащий Нацгвардии Украины задержан по подозрению якобы в передаче данных России, сообщили в украинской генпрокуратуре. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:48
2022-04-08T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащий Нацгвардии Украины задержан по подозрению якобы в передаче данных России, сообщили в украинской генпрокуратуре."Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что он передавал данные о деятельности подразделений украинских войск и служебную информацию, которая используется в Нацгвардии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
17:48 08.04.2022 (обновлено: 18:03 08.04.2022)
 
На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России

На Украине задержали военного Нацгвардии по подозрению в передаче данных России

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащий Нацгвардии Украины задержан по подозрению якобы в передаче данных России, сообщили в украинской генпрокуратуре.
"Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
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Что Россия должна сделать с Украиной
В ведомстве уточнили, что он передавал данные о деятельности подразделений украинских войск и служебную информацию, которая используется в Нацгвардии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 08:00
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