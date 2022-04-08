https://ria.ru/20220408/zaderzhanie-1782580613.html

На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России

На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России - РИА Новости, 08.04.2022

На Украине задержали военного по подозрению в передаче данных России

Военнослужащий Нацгвардии Украины задержан по подозрению якобы в передаче данных России, сообщили в украинской генпрокуратуре. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:48

2022-04-08T17:48

2022-04-08T18:03

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащий Нацгвардии Украины задержан по подозрению якобы в передаче данных России, сообщили в украинской генпрокуратуре."Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что он передавал данные о деятельности подразделений украинских войск и служебную информацию, которая используется в Нацгвардии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр