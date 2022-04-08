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В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой - РИА Новости, 08.04.2022
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В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой
В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой - РИА Новости, 08.04.2022
В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой
В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией как участник налета на жителя Праги с ущербом в 7 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:47
2022-04-08T13:47
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
москва
чехия
интерпол
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией как участник налета на жителя Праги с ущербом в 7 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУМВД по городу Москве задержали гражданина Украины, который разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики за совершение разбоя и незаконный оборот поддельных платежных средств", - сказала она.По имеющимся данным, в октябре 2012 года мужчина и его сообщники, вооруженные пистолетом, битой и ножом, разбили балконную дверь жилого дома в Праге и проникли внутрь. Налетчики связали находившихся в комнате женщину и мужчину, которого, угрожая расправой, заставили сообщить PIN-коды от банковских карт.Кроме того, преступники обыскали дом и похитили наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт. После этого они вышли во двор и угнали с участка автомобиль BMW X6."Общая сумма материального ущерба превысила 4,6 миллиона чешских крон, что составляет порядка семи миллионов рублей по валютному курсу на момент совершения преступления", - отметила Волк.Фигуранту, уроженцу Украины, вменяются статьи 173 и 234 Уголовного кодекса Чехии, он был объявлен в международный розыск. Российские правоохранители, по словам Волк, получили от коллег данные о возможном местонахождении мужчины в России, в результате он был задержан в Москве.
https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия, москва, чехия, интерпол, происшествия
13:47 08.04.2022
 
В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой

В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией за разбойное нападение в Праге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией как участник налета на жителя Праги с ущербом в 7 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУМВД по городу Москве задержали гражданина Украины, который разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики за совершение разбоя и незаконный оборот поддельных платежных средств", - сказала она.
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По имеющимся данным, в октябре 2012 года мужчина и его сообщники, вооруженные пистолетом, битой и ножом, разбили балконную дверь жилого дома в Праге и проникли внутрь. Налетчики связали находившихся в комнате женщину и мужчину, которого, угрожая расправой, заставили сообщить PIN-коды от банковских карт.
Кроме того, преступники обыскали дом и похитили наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт. После этого они вышли во двор и угнали с участка автомобиль BMW X6.
"Общая сумма материального ущерба превысила 4,6 миллиона чешских крон, что составляет порядка семи миллионов рублей по валютному курсу на момент совершения преступления", - отметила Волк.
Фигуранту, уроженцу Украины, вменяются статьи 173 и 234 Уголовного кодекса Чехии, он был объявлен в международный розыск. Российские правоохранители, по словам Волк, получили от коллег данные о возможном местонахождении мужчины в России, в результате он был задержан в Москве.
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