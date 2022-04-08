https://ria.ru/20220408/zaderzhanie-1782506156.html

В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой

В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве задержали украинца, разыскиваемого в Чехии за разбой

В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией как участник налета на жителя Праги с ущербом в 7 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:47

2022-04-08T13:47

2022-04-08T13:47

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

москва

чехия

интерпол

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве задержали украинца, который разыскивался Чехией как участник налета на жителя Праги с ущербом в 7 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУМВД по городу Москве задержали гражданина Украины, который разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики за совершение разбоя и незаконный оборот поддельных платежных средств", - сказала она.По имеющимся данным, в октябре 2012 года мужчина и его сообщники, вооруженные пистолетом, битой и ножом, разбили балконную дверь жилого дома в Праге и проникли внутрь. Налетчики связали находившихся в комнате женщину и мужчину, которого, угрожая расправой, заставили сообщить PIN-коды от банковских карт.Кроме того, преступники обыскали дом и похитили наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт. После этого они вышли во двор и угнали с участка автомобиль BMW X6."Общая сумма материального ущерба превысила 4,6 миллиона чешских крон, что составляет порядка семи миллионов рублей по валютному курсу на момент совершения преступления", - отметила Волк.Фигуранту, уроженцу Украины, вменяются статьи 173 и 234 Уголовного кодекса Чехии, он был объявлен в международный розыск. Российские правоохранители, по словам Волк, получили от коллег данные о возможном местонахождении мужчины в России, в результате он был задержан в Москве.

https://ria.ru/20220223/ekstraditsiya-1774525624.html

https://ria.ru/20220307/interpol-1777054283.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия, москва, чехия, интерпол, происшествия