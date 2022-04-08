https://ria.ru/20220408/yemen-1782418436.html
Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена
Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена - РИА Новости, 08.04.2022
Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) потребовало вывести иностранные войска с территории страны в качестве условия начала переговоров о мире РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:10
2022-04-08T03:10
2022-04-08T03:10
в мире
йемен
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ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) потребовало вывести иностранные войска с территории страны в качестве условия начала переговоров о мире с президентским руководящим советом, об этом заявил телеканалу "Аль-Масира" глава делегации хуситов на прежних переговорах Мухаммед Абдесалам.В четверг президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади через семь лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь известных политических лидеров.Создание совета было объявлено по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.Говоря о новом совете, он заявил, что "предпринятые врагом меры не имеют легитимности, исходят от нелигитимной стороны и не обладают полномочиями ни с точки зрения конституции, ни с точки зрения права, ни в глазах народа"."Эти действия предприняты за пределами Йемена, а за рубежом не имеют права решать что-то во внутренних делах Йемена", - добавил он.Хуситы с 2014 года воюют против сторонников международно признанного правительства и части армии на его стороне. В 2015 году в войну на стороне правительства вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.Хуситы в 2015 году отстранили от власти президента Хади, который в качестве единственного кандидата в президенты был избран на двухлетний срок в феврале 2012 года, но его полномочия были продлены еще на год. В январе 2015 года под давлением хуситов он подал в отставку, но, бежав из Саны на юг страны после домашнего ареста, отказался уходить с поста президента и перебрался в Эр-Рияд после установления хуситами контроля над административным центром юга - городом Аденом в марте 2015 года. Однако хуситы на севере сформировали свое правительство и революционный комитет по управлению страной.
https://ria.ru/20220407/yemen-1782210293.html
https://ria.ru/20220407/yemen-1782213087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йемен
Хуситы потребовали вывода иностранных войск из Йемена
Представитель хуситов Абдесалам потребовали вывода иностранных войск из Йемена
ДОХА, 8 апр - РИА Новости.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) потребовало вывести иностранные войска с территории страны в качестве условия начала переговоров о мире с президентским руководящим советом, об этом заявил
телеканалу "Аль-Масира" глава делегации хуситов на прежних переговорах Мухаммед Абдесалам.
В четверг президент Йемена
Абд Раббу Мансур Хади через семь лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь известных политических лидеров.
Создание совета было объявлено по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.
"Дорога к миру известна: прекращение обстрелов, снятие блокады северного Йемена и вывод иностранных войск. После этого можно говорить о политическом диалоге", - сказал Абдессалам.
Говоря о новом совете, он заявил, что "предпринятые врагом меры не имеют легитимности, исходят от нелигитимной стороны и не обладают полномочиями ни с точки зрения конституции, ни с точки зрения права, ни в глазах народа".
"Эти действия предприняты за пределами Йемена, а за рубежом не имеют права решать что-то во внутренних делах Йемена", - добавил он.
Хуситы с 2014 года воюют против сторонников международно признанного правительства и части армии на его стороне. В 2015 году в войну на стороне правительства вступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией
.
Хуситы в 2015 году отстранили от власти президента Хади, который в качестве единственного кандидата в президенты был избран на двухлетний срок в феврале 2012 года, но его полномочия были продлены еще на год. В январе 2015 года под давлением хуситов он подал в отставку, но, бежав из Саны на юг страны после домашнего ареста, отказался уходить с поста президента и перебрался в Эр-Рияд
после установления хуситами контроля над административным центром юга - городом Аденом
в марте 2015 года. Однако хуситы на севере сформировали свое правительство и революционный комитет по управлению страной.