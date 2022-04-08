https://ria.ru/20220408/yasinovataya-1782428727.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли реактивными снарядами город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:45

2022-04-08T07:45

2022-04-08T10:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли реактивными снарядами город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.Кроме того, в 06:50 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра со стороны Авдеевки.Также украинские формирования с 06:45 по 06:55 нанесли удары по Петровскому району Донецка, поселку шахты Трудовская и Пантелеймоновке, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра и шесть мин калибра 120 миллиметров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220408/dnr-1782427992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина