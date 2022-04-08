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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/yasinovataya-1782428727.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли реактивными снарядами город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:45
2022-04-08T10:11
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в мире
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли реактивными снарядами город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.Кроме того, в 06:50 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра со стороны Авдеевки.Также украинские формирования с 06:45 по 06:55 нанесли удары по Петровскому району Донецка, поселку шахты Трудовская и Пантелеймоновке, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра и шесть мин калибра 120 миллиметров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина
07:45 08.04.2022 (обновлено: 10:11 08.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли реактивными снарядами город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:25 (совпадает с мск) — населенный пункт Новоселовка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
Кроме того, в 06:50 по Ясиноватой выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра со стороны Авдеевки.
Также украинские формирования с 06:45 по 06:55 нанесли удары по Петровскому району Донецка, поселку шахты Трудовская и Пантелеймоновке, выпустив 14 снарядов калибра 122 миллиметра и шесть мин калибра 120 миллиметров.
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По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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