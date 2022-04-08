https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782481586.html

Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида

Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида - РИА Новости, 08.04.2022

Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:25

2022-04-08T12:25

2022-04-08T12:25

россия

санкции в отношении россии

япония

фумио кисида

экономика

в мире

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки."Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля. Обеспечив в кратчайшие сроки альтернативы (российским поставкам – ред.) мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе", - заявил он.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.

https://ria.ru/20220408/import-1782476089.html

россия

япония

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкции в отношении россии, япония, фумио кисида, экономика, в мире