https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782481586.html
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида - РИА Новости, 08.04.2022
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:25
2022-04-08T12:25
2022-04-08T12:25
россия
санкции в отношении россии
япония
фумио кисида
экономика
в мире
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки."Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля. Обеспечив в кратчайшие сроки альтернативы (российским поставкам – ред.) мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе", - заявил он.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
https://ria.ru/20220408/import-1782476089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, япония, фумио кисида, экономика, в мире
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Кисида: Япония будет сокращать импорт угля из России и в будущем откажется от него