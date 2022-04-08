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Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида - РИА Новости, 08.04.2022
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Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида - РИА Новости, 08.04.2022
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:25
2022-04-08T12:25
россия
санкции в отношении россии
япония
фумио кисида
экономика
в мире
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки."Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля. Обеспечив в кратчайшие сроки альтернативы (российским поставкам – ред.) мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе", - заявил он.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
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россия, санкции в отношении россии, япония, фумио кисида, экономика, в мире
12:25 08.04.2022
 
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида

Кисида: Япония будет сокращать импорт угля из России и в будущем откажется от него

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки.
"Мы намерены в будущем полностью отказаться от импорта российского угля. Обеспечив в кратчайшие сроки альтернативы (российским поставкам – ред.) мы будем существенно сокращать импорт и снизим зависимости от России в энергетическом секторе", - заявил он.
Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России, объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:08
Япония запретила импортировать некоторое машинное оборудование из России
 
РоссияСанкции в отношении РоссииЯпонияФумио КисидаЭкономикаВ мире
 
 
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