https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782441325.html

Глава Tokyo Gas предупредил о последствиях выхода Японии из "Сахалина-2"

Глава Tokyo Gas предупредил о последствиях выхода Японии из "Сахалина-2" - РИА Новости, 08.04.2022

Глава Tokyo Gas предупредил о последствиях выхода Японии из "Сахалина-2"

Глава компании Tokyo Gas Такаси Утида считает, что выход Японии из проекта "Сахалин-2" приведет к сбоям поставок в городах. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:30

2022-04-08T09:30

2022-04-08T09:31

экономика

япония

россия

газпром

газпром нефть

сахалин-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/94/1486019404_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_a95260fc261f77d71e05fde193cebd54.jpg

ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Глава компании Tokyo Gas Такаси Утида считает, что выход Японии из проекта "Сахалин-2" приведет к сбоям поставок в городах."(Если импорт газа с проекта "Сахалин-2") прекратится, в поставках городского газа возникнут сбои", - сказал Утида в интервью газете "Иомиури".Проект "Сахалин-2" дает 8% от объема потребностей Японии в СПГ. В случае выхода Японии из проекта возникнут сложности с поисками замены этого газа. Быстро найти долгосрочные проекты будет сложно и единственной заменой могут стать только спотовые закупки газа, но его количество ограниченно."Полностью заменить российский газ спотовыми поставками физически невозможно", - сказал глава компании.Контракт Tokyo Gas на приобретение газа с "Сахалина-2" истекает в 2031 году.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию. ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.Ранее о нецелесообразности выхода из газовых проектов России высказался председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура.

https://ria.ru/20220322/spg-1779374411.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, россия, газпром, газпром нефть, сахалин-2