09:30 08.04.2022 (обновлено: 09:31 08.04.2022)
Глава Tokyo Gas предупредил о последствиях выхода Японии из "Сахалина-2"
Глава Tokyo Gas Утида: выход Японии из "Сахалина-2" приведет к сбоям поставок в городах
Танкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2". Архивное фото
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Глава компании Tokyo Gas Такаси Утида считает, что выход Японии из проекта "Сахалин-2" приведет к сбоям поставок в городах.
"(Если импорт газа с проекта "Сахалин-2") прекратится, в поставках городского газа возникнут сбои", - сказал Утида в интервью газете "Иомиури".
"Полностью заменить российский газ спотовыми поставками физически невозможно", - сказал глава компании.
Контракт Tokyo Gas на приобретение газа с "Сахалина-2" истекает в 2031 году.
В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию. ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
Ранее о нецелесообразности выхода из газовых проектов России высказался председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура.
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