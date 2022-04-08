https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782424811.html

СМИ: Япония рассматривает возможность высылки части российских дипломатов

СМИ: Япония рассматривает возможность высылки части российских дипломатов - РИА Новости, 08.04.2022

СМИ: Япония рассматривает возможность высылки части российских дипломатов

Правительство Японии рассматривает вопрос о возможности высылки части дипломатов России в связи с событиями в Буче, сообщила служба новостей телеканала Fuji-TV... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:54

2022-04-08T06:54

2022-04-08T08:20

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает вопрос о возможности высылки части дипломатов России в связи с событиями в Буче, сообщила служба новостей телеканала Fuji-TV со ссылкой на правительственный источник.Телеканал сообщает, что до сих пор правительство занимало осторожную позицию относительно высылки российских дипломатов, однако она пошатнулась в связи с событиями в Буче. Как сказал телеканалу правительственный источник, "это другое измерение".До сих пор прецеденты, когда Япония объявляла иностранных дипломатов персонами нон грата, можно было пересчитать по пальцам: в 1973 году был выслан дипломат из Южной Кореи, в 2006 году - из Кот-д'Ивуар и в 2012 году был выслан посол Сирии в Японии.Ряд стран Запада объявил о высылке российских дипломатов. По подсчетам РИА Новости на вторник, за месяц с небольшим выслано около 300 человек, и цифра эта возрастает.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

https://ria.ru/20220407/kanada-1782206078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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