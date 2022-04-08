https://ria.ru/20220408/yakudza-1782416513.html
Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО
Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО - РИА Новости, 08.04.2022
Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО
Американские правоохранители арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза, который пытался приобрести ракеты... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T01:42
2022-04-08T01:42
2022-04-08T05:13
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американские правоохранители арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза, который пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане, сообщила прокуратура южного округа Нью-Йорка.По данным обвинителей, 57-летний Такеси Эбисава находится в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с 2019 года. Его арестовали в Нью-Йорке в понедельник, 4 апреля. В рамках этого дела также задержаны трое граждан Таиланда.Доказательную базу против обвиняемых удалось собрать с помощью сотрудника DEA, который в качестве агента под прикрытием выдавал себя за продавца оружием, которым интересовался высокопоставленный якудза, отмечается в коммюнике прокуратуры.В качестве оплаты за оружие Эбисава планировал ввезти в США не менее тонны наркотиков для их реализации на улицах Нью-Йорка и других городов. Приобретенные ракеты класса "земля-воздух" он планировал передать боевикам из действующих в Мьянме этнических вооруженных группировок.Газета New York Daily News сообщает, что помимо ракет ПВО в партии оружия, предназначенной для повстанцев в Мьянме, фигурировали более 70 реактивных танковых гранатометов и десять пулеметов M-60.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нью-йорк (город)
01:42 08.04.2022 (обновлено: 05:13 08.04.2022)
Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО
Одного из главарей якудза Такеси Эбисава арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО