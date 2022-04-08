https://ria.ru/20220408/vybory-1782503766.html

В Кремле отказались комментировать выборы во Франции

В Кремле отказались комментировать выборы во Франции - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле отказались комментировать выборы во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:38

2022-04-08T13:38

2022-04-08T13:45

политика

в мире

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции, отметив, что последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборный процесс.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов, в том числе нынешний президент Эммануэль Макрон."Последнее, что мы хотели бы делать, это как-то комментировать процесс выборов во Франции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220408/dialog-1782444081.html

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, санкции в отношении россии