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В Кремле отказались комментировать выборы во Франции - РИА Новости, 08.04.2022
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В Кремле отказались комментировать выборы во Франции
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:38
2022-04-08T13:45
политика
в мире
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции, отметив, что последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборный процесс.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов, в том числе нынешний президент Эммануэль Макрон."Последнее, что мы хотели бы делать, это как-то комментировать процесс выборов во Франции", - сказал Песков журналистам.
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политика, в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:38 08.04.2022 (обновлено: 13:45 08.04.2022)
 
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции

Песков: последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборы во Франции

© REUTERS / Pascal RossignolПодготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции
Подготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Подготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции, отметив, что последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборный процесс.
Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов, в том числе нынешний президент Эммануэль Макрон.
"Последнее, что мы хотели бы делать, это как-то комментировать процесс выборов во Франции", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
09:47
Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом
 
ПолитикаВ миреФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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