https://ria.ru/20220408/vybory-1782503766.html
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:38
2022-04-08T13:38
2022-04-08T13:45
политика
в мире
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782480363_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_6c46008432c07746816ec19f0dc59225.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России с Европой после президентских выборов во Франции, отметив, что последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборный процесс.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов, в том числе нынешний президент Эммануэль Макрон."Последнее, что мы хотели бы делать, это как-то комментировать процесс выборов во Франции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220408/dialog-1782444081.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782480363_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0f822a5b12757b3809318e33a4eab677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:38 08.04.2022 (обновлено: 13:45 08.04.2022)
В Кремле отказались комментировать выборы во Франции
Песков: последнее, что хотели бы делать в Москве – это комментировать выборы во Франции