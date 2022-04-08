Чехия поставила Украине оружие на сотни миллионов долларов, сообщили СМИ
Reuters: Чехия поставила Украине вооружений и военной техники на сотни миллионов долларов
Флаг Чехии
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Чехии в течение нескольких недель поставили Украине танков, боевых машин пехоты, гаубиц и ракетных систем залпового огня на сотни миллионы долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в минобороны республики.
"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую технику наземного базирования ... в том числе танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что поставлялось из Чешской Республики, исчисляется сотнями миллионов долларов", - заявил агентству один из источников агентства.
Собеседники не сообщили ему о количестве поставленных единиц оружия и техники.
В пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что в последние дни из республики на Украину была безвозмездно поставлена система ПВО С-300. В свою очередь глава словацкого минобороны Ярослав Надь сообщил в пятницу, что на следующей неделе в республику из США прибудет уже четвертый комплекс системы Patriot, и, таким образом, "охрана и оборона Словакии будут полностью обеспечены".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.