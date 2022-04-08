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Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей Херсонской области - РИА Новости, 08.04.2022
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Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей Херсонской области
Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей Херсонской области - РИА Новости, 08.04.2022
Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей Херсонской области
Вооруженные силы России эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области, которые обстреливают украинские РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:36
2022-04-08T11:33
в мире
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
херсон
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области, которые обстреливают украинские силовики, сообщили в Минобороны России."Военнослужащие Вооруженных Сил РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. Данные населенные пункты, находящиеся на границе между Херсонской и Николаевской областями, уже больше недели подвергаются обстрелам со стороны подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по словам местных жителей, с 30 марта они живут в подвалах, "а местная администрация и ВСУ не предпринимают попыток помочь своим жителям, лишь обстреливая их"."Организована эвакуация жителей сел Александровка и Станислав. За три дня вывезено около 300 мирных жителей, основу которых составляют жители преклонного возраста, малолетние дети. Все люди доставлены в город Белозерка, в город Херсон к своим родственникам. Всем оказана помощь. Все получили продуктовые наборы. Люди благодарят за оказанную помощь, потому что ВСУ не только разбомбили их дома, не оказывая никакой помощи, бросили своих мирных жителей на произвол судьбы", - приводятся слова офицера ВС РФ Александра.Подчеркивается, что некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, прямо на месте российскими военнослужащими оказывалась первая медицинская помощь. Отмечается, что далее их доставят в медицинский отряд спецназначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь.В ближайшее время всем эвакуированным будет оказана помощь в том, чтобы добраться до родственников в Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться в Россию.
https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782337165.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, херсон
09:36 08.04.2022 (обновлено: 11:33 08.04.2022)
 
Российские военные эвакуировали более 300 мирных жителей Херсонской области

ВС России эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус
Жители города перед посадкой в автобус - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители города перед посадкой в автобус
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области, которые обстреливают украинские силовики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие Вооруженных Сил РФ эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области. Данные населенные пункты, находящиеся на границе между Херсонской и Николаевской областями, уже больше недели подвергаются обстрелам со стороны подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по словам местных жителей, с 30 марта они живут в подвалах, "а местная администрация и ВСУ не предпринимают попыток помочь своим жителям, лишь обстреливая их".
"Организована эвакуация жителей сел Александровка и Станислав. За три дня вывезено около 300 мирных жителей, основу которых составляют жители преклонного возраста, малолетние дети. Все люди доставлены в город Белозерка, в город Херсон к своим родственникам. Всем оказана помощь. Все получили продуктовые наборы. Люди благодарят за оказанную помощь, потому что ВСУ не только разбомбили их дома, не оказывая никакой помощи, бросили своих мирных жителей на произвол судьбы", - приводятся слова офицера ВС РФ Александра.
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Подчеркивается, что некоторым жителям, пострадавшим от обстрелов, прямо на месте российскими военнослужащими оказывалась первая медицинская помощь. Отмечается, что далее их доставят в медицинский отряд спецназначения, где российские военные врачи окажут всем квалифицированную медицинскую помощь.
В ближайшее время всем эвакуированным будет оказана помощь в том, чтобы добраться до родственников в Херсонской области, либо предоставлена возможность эвакуироваться в Россию.
 
В миреХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияХерсон
 
 
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