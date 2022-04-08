22:14 08.04.2022 (обновлено: 23:30 08.04.2022)
Минобороны: Запад закрывает глаза на проблему российских военнопленных
Минобороны: страны Запада закрывают глаза на проблему российских военнопленных
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Страны Запада закрывают глаза на проблему жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Страны так называемого "цивилизованного Запада", Организация объединенных наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации, проявляя полное безразличие к гуманитарным вопросам, инициированным Российской Федерацией, до настоящего времени никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными", - сказал он.
Все факты бесчеловечного отношения украинских националистов к российским военнопленным фиксируются и отправляются в ООН, МККК, ОБСЕ и посольства, сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая документально подтвержденные многочисленные факты грубейших нарушений Женевской конвенции, свидетельствующие о бесчеловечном отношении к российским военнопленным, Российская Федерация предпринимает все усилия, чтобы реальная, правдивая информация о бесчинствах киевского режима стала достоянием всего цивилизованного мира. С этой целью все поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и националистических батальонов тщательно фиксируются, а обобщенные материалы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран", - сказал Мизинцев.
Мизинцев напомнил, что 7 апреля 2022 года на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине, но "лицемерно отказался комментировать видеоматериалы об убийствах украинскими националистами российских военнопленных, "поскольку ничего конкретного об этом не знает".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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