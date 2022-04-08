https://ria.ru/20220408/veter-1782561677.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 08.04.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:36
2022-04-08T16:36
2022-04-08T16:36
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москва
погода
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, после 15.00 и до конца суток в столице ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможен дождь. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220406/pogoda-1782036772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода, россия
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичам посоветовали быть внимательными на улице из-за сильного ветра в пятницу