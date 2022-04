https://ria.ru/20220408/valo-1782472506.html

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вилле Вало записал сингл "Loveletting", сообщается на сайте музыканта. Легенда готик-рока и создатель жанра лав-метал также рассказал о том, что планирует выпустить в 2023 году сольный альбом, пишет Loudwire. У пластинки уже есть название — Neon Noir. Также в следующем году Вало отправится в тур по США и Европе. Гастроли начнутся 13 января с концерта в финском клубе "Тавастия". Вилле выступит в Париже, Амстердаме, Берлине, Варшаве, Лондоне, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах. Вало — фронтмен и один из основателей финской группы HIM. Команда была создана в 1991 году, а свой первый студийный альбом выпустила в 1997 году. Именно он принес музыкантам успех. HIM собирали стадионы, а их треки попадали в музыкальные хит-парады. Одни из самых известных работ HIM — кавер-версия песни Криса Айзека "Wicked Game", "The Funeral of Hearts", "The Sacrament" и "Buried Alive by Love". В 2017 группа распалась, но Вало не завершил музыкальную карьеру. 15 февраля 2019 вместе с группой Agents он выпустил пластинку, в которую вошли кавер-версии песен Раули Сомерйоки. 20 марта 2020 года под псевдонимом VV Вилле представил сольный мини-альбом "Gothica Fennica Vol. 1".

