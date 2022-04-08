https://ria.ru/20220408/ukraina-1782448384.html

Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине

Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине

Боевая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:13

2022-04-08T10:13

2022-04-08T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боевая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия