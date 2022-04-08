https://ria.ru/20220408/ukraina-1782448384.html
Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине
Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине
Боевая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:13
2022-04-08T10:13
2022-04-08T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Боевая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия
10:13 08.04.2022 (обновлено: 10:21 08.04.2022)
Российская авиация поразила 81 военный объект на Украине
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 81 военный объект на Украине