https://ria.ru/20220408/ugol-1782543495.html

Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов

Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов - РИА Новости, 08.04.2022

Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов

Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки, сообщил министр... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:56

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, хотят полностью запретить поставки российского угля с августа 2022 года."Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично. Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики", - приводятся слова министра в официальном Telegram-канале ведомства.Доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше - 22% от всего экспорта, также добавляет Минэнерго."Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки", - добавил министр.В четверг вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

https://ria.ru/20220408/ugol-1782413364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, евросоюз, санкции в отношении россии