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Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов - РИА Новости, 08.04.2022
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Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов
Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов - РИА Новости, 08.04.2022
Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов
Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки, сообщил министр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:42
2022-04-08T15:56
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, хотят полностью запретить поставки российского угля с августа 2022 года."Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично. Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики", - приводятся слова министра в официальном Telegram-канале ведомства.Доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше - 22% от всего экспорта, также добавляет Минэнерго."Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки", - добавил министр.В четверг вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, евросоюз, санкции в отношении россии
15:42 08.04.2022 (обновлено: 15:56 08.04.2022)
 
Отказ Европы от угля из России больше повлияет на сам ЕС, считает Шульгинов

Глава Минэнерго Шульгинов: быстро заменить российский уголь Евросоюзу будет проблематично

© REUTERS / Ilya NaymushinВагоны с российским углем
Вагоны с российским углем - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Ilya Naymushin
Вагоны с российским углем
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который, в частности, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, хотят полностью запретить поставки российского угля с августа 2022 года.
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"Решения стран об отказе от российского угля ощутимо повлияют в первую очередь на них самих. Одномоментно заменить наш уголь, с учетом его качественных характеристик, будет достаточно проблематично. Поэтому переход будет как минимум растянут по времени, более того, сам уголь будет значительно дороже из-за логистики", - приводятся слова министра в официальном Telegram-канале ведомства.
Доля стран Евросоюза в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% - это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше - 22% от всего экспорта, также добавляет Минэнерго.
"Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки", - добавил министр.
В четверг вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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