https://ria.ru/20220408/ucheniya-1782544017.html

Петр Бирюков: безаварийный пропуск паводка отработали на учениях в Москве

Петр Бирюков: безаварийный пропуск паводка отработали на учениях в Москве - РИА Новости, 08.04.2022

Петр Бирюков: безаварийный пропуск паводка отработали на учениях в Москве

Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:51

2022-04-08T15:51

2022-04-08T15:51

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московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

московский авиационный центр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители всех городских служб, в общей сложности - 180 человек. Отработаны действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, проверена слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что, по тактическому замыслу, вертолет Московского авиацентра в ходе мониторинга паводковой обстановки обнаружил подтопление в районе Рыжовского пруда в ТиНАО. В этой зоне находятся местные жители, нуждающиеся в помощи.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение учений позволило еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.

https://realty.ria.ru/20220407/moek-1782233481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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