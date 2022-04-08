Петр Бирюков: безаварийный пропуск паводка отработали на учениях в Москве
© Московский авиационный центрВертолет Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
© Московский авиационный центр
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по безаварийному пропуску паводка, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители всех городских служб, в общей сложности - 180 человек. Отработаны действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, проверена слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что, по тактическому замыслу, вертолет Московского авиацентра в ходе мониторинга паводковой обстановки обнаружил подтопление в районе Рыжовского пруда в ТиНАО. В этой зоне находятся местные жители, нуждающиеся в помощи.
"Участники учений отработали организацию переправ для эвакуации людей, возведение дамб и удаление больших объемов воды с помощью спецтехники, ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Использовалось более 65 единиц техники, в том числе четыре пожарных и санитарных вертолета, беспилотные летательные аппараты, спасательные плавсредства, квадроциклы и вездеход", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение учений позволило еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.