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В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков - РИА Новости, 08.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220408/uchastki-1782545588.html
В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков
В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков - РИА Новости, 08.04.2022
В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков
Более двух тысяч участков предоставят многодетным семьям Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:48
2022-04-08T15:48
новости подмосковья
общество
жилье
московская область (подмосковье)
многодетные семьи
льготы
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более двух тысяч участков предоставят многодетным семьям Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В 2022 году планируется обеспечить земельными участками 2000 многодетных семей. Уже сформировано либо в стадии формирования органами местного самоуправления - 1113 гектар земли, что позволит в перспективе обеспечить более восьми тысяч семей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что участки, предназначенные для предоставления многодетным семьям, обеспечены транспортной инфраструктурой и технической возможностью для присоединения к электрическим сетям. Всего с начала года обеспечено почти 500 многодетных семей в 35 городских округах.
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общество, жилье, московская область (подмосковье), многодетные семьи, льготы
15:48 08.04.2022
 

В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более двух тысяч участков предоставят многодетным семьям Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
"В 2022 году планируется обеспечить земельными участками 2000 многодетных семей. Уже сформировано либо в стадии формирования органами местного самоуправления - 1113 гектар земли, что позволит в перспективе обеспечить более восьми тысяч семей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она добавила, что участки, предназначенные для предоставления многодетным семьям, обеспечены транспортной инфраструктурой и технической возможностью для присоединения к электрическим сетям. Всего с начала года обеспечено почти 500 многодетных семей в 35 городских округах.
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Новости ПодмосковьяОбществоЖильеМосковская область (Подмосковье)Многодетные семьиЛьготы
 
 
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