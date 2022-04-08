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В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков

В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков - РИА Новости, 08.04.2022

В Подмосковье многодетным семьям выдадут более 2 тысяч участков

Более двух тысяч участков предоставят многодетным семьям Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:48

2022-04-08T15:48

2022-04-08T15:48

новости подмосковья

общество

жилье

московская область (подмосковье)

многодетные семьи

льготы

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Более двух тысяч участков предоставят многодетным семьям Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В 2022 году планируется обеспечить земельными участками 2000 многодетных семей. Уже сформировано либо в стадии формирования органами местного самоуправления - 1113 гектар земли, что позволит в перспективе обеспечить более восьми тысяч семей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что участки, предназначенные для предоставления многодетным семьям, обеспечены транспортной инфраструктурой и технической возможностью для присоединения к электрическим сетям. Всего с начала года обеспечено почти 500 многодетных семей в 35 городских округах.

https://ria.ru/20220113/semya-1767742321.html

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Алёна Пава

общество, жилье, московская область (подмосковье), многодетные семьи, льготы