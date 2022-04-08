https://ria.ru/20220408/turoperator-1782668790.html
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года - РИА Новости, 09.04.2022
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года
Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-08T21:03
2022-04-08T21:03
2022-04-09T12:03
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
туризм
коронавирус covid-19
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777470690_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_1522ee55f30b9b5ba59b9a0f46832d26.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Правительство Российской Федерации продлило возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Речь идет о поездках, которые были приобретены до 31 марта 2020 года", – сообщили в Ростуризме.Там же уточнили, что решение касается только путевок в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения. "По этим направлениям до конца этого года туроператоры должны предложить аналогичный турпродукт или вернуть деньги", – сказали в ведомстве.На другие страны принятое решение не распространяется. Это 25 направлений, в числе которых Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Катар, Иордания, Бахрейн, Мексика, Мальдивы, Абхазия, Куба, Сейшелы, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Маврикий, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и на туры по России. По этим странам туроператоры обязаны исполнять свои обязательства уже сейчас. "Решение правительства России стабилизирует ситуацию на рынке", – сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.Сумма оставшегося долга составляет менее пяти миллиардов рублей. "Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили долг... с семи миллиардов", - сообщило ведомство.Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов и позволила бизнесу исполнить почти 90 процентов имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона путешественников получили услугу или вернули денежные средства, сообщил Ростуризм.
https://realty.ria.ru/20220407/gostinitsy-1782286997.html
https://ria.ru/20220408/kurorty-1782454221.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777470690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1762befa708ddf0bd67a2d9aec4bb1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, майя ломидзе, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм, коронавирус covid-19, экономика
21:03 08.04.2022 (обновлено: 12:03 09.04.2022)
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года
Туроператорам продлили отсрочку возврата средств клиентам по ковидным турам до конца года
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Правительство Российской Федерации продлило возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Речь идет о поездках, которые были приобретены до 31 марта 2020 года", – сообщили в Ростуризме.
Там же уточнили, что решение касается только путевок в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения. "По этим направлениям до конца этого года туроператоры должны предложить аналогичный турпродукт или вернуть деньги", – сказали в ведомстве.
На другие страны принятое решение не распространяется. Это 25 направлений, в числе которых Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Катар, Иордания, Бахрейн, Мексика, Мальдивы, Абхазия, Куба, Сейшелы, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Маврикий, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и на туры по России. По этим странам туроператоры обязаны исполнять свои обязательства уже сейчас.
"Решение правительства России стабилизирует ситуацию на рынке", – сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Сумма оставшегося долга составляет менее пяти миллиардов рублей. "Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили долг... с семи миллиардов", - сообщило ведомство.
Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов и позволила бизнесу исполнить почти 90 процентов имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона путешественников получили услугу или вернули денежные средства, сообщил Ростуризм.