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Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года - РИА Новости, 09.04.2022
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Туризм
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Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года - РИА Новости, 09.04.2022
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года
Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-08T21:03
2022-04-09T12:03
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
туризм
коронавирус covid-19
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Правительство Российской Федерации продлило возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Речь идет о поездках, которые были приобретены до 31 марта 2020 года", – сообщили в Ростуризме.Там же уточнили, что решение касается только путевок в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения. "По этим направлениям до конца этого года туроператоры должны предложить аналогичный турпродукт или вернуть деньги", – сказали в ведомстве.На другие страны принятое решение не распространяется. Это 25 направлений, в числе которых Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Катар, Иордания, Бахрейн, Мексика, Мальдивы, Абхазия, Куба, Сейшелы, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Маврикий, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и на туры по России. По этим странам туроператоры обязаны исполнять свои обязательства уже сейчас. "Решение правительства России стабилизирует ситуацию на рынке", – сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.Сумма оставшегося долга составляет менее пяти миллиардов рублей. "Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили долг... с семи миллиардов", - сообщило ведомство.Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов и позволила бизнесу исполнить почти 90 процентов имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона путешественников получили услугу или вернули денежные средства, сообщил Ростуризм.
https://realty.ria.ru/20220407/gostinitsy-1782286997.html
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новости - туризм, майя ломидзе, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм, коронавирус covid-19, экономика
21:03 08.04.2022 (обновлено: 12:03 09.04.2022)
 
Власти продлили отсрочку возврата денег по "ковидным" турам до конца года

Туроператорам продлили отсрочку возврата средств клиентам по ковидным турам до конца года

© Depositphotos / EpicStockMedia Молодые люди наслаждаются закатом на море
Молодые люди наслаждаются закатом на море - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / EpicStockMedia
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед клиентами по "ковидным" путевкам, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Правительство Российской Федерации продлило возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Речь идет о поездках, которые были приобретены до 31 марта 2020 года", – сообщили в Ростуризме.
Там же уточнили, что решение касается только путевок в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения. "По этим направлениям до конца этого года туроператоры должны предложить аналогичный турпродукт или вернуть деньги", – сказали в ведомстве.
На другие страны принятое решение не распространяется. Это 25 направлений, в числе которых Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Катар, Иордания, Бахрейн, Мексика, Мальдивы, Абхазия, Куба, Сейшелы, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Маврикий, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и на туры по России. По этим странам туроператоры обязаны исполнять свои обязательства уже сейчас.
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"Решение правительства России стабилизирует ситуацию на рынке", – сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Сумма оставшегося долга составляет менее пяти миллиардов рублей. "Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили долг... с семи миллиардов", - сообщило ведомство.
Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов и позволила бизнесу исполнить почти 90 процентов имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона путешественников получили услугу или вернули денежные средства, сообщил Ростуризм.
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