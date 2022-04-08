Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский"

"Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский". Мать-и-мачеха – необычное растение: сначала у него появляются яркие цветы, а уже потом проглядывают листья. Стебли мать-и-мачехи в начале цветения короткие, позже вытягиваются, чтобы ветер мог подхватить плоды-пушинки и разнести их по территории. Мать-и-мачеху можно встретить на склонах оврагов или берегах водоемов с неплотной растительностью", - говорится в сообщении.