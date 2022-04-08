Рейтинг@Mail.ru
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский" - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220408/tsvety-1784558159.html
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский"
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский" - РИА Новости, 20.04.2022
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский"
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский", сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-08T14:33
2022-04-20T18:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36561/35/365613597_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_7738dbe576d6c3074c3cc04fb607e94c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский", сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что следом за мать-и-мачехой расцветают пролеска сибирская и двулистная, печеночница благородная, медуница неясная. Затем – хохлатки: полая, плотная и промежуточная. Позже – хохлатка Маршалла, ветреница лютичная, или лютиковая, и ветреница дубравная.
https://ria.ru/20220407/ezh-1782274154.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36561/35/365613597_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_68d05c3b983e1ff6a3a85a7d1a35b2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
14:33 08.04.2022 (обновлено: 18:06 20.04.2022)
 

Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский"

© Фото : Владимир Таланов В Боровске распустилась мать-и-мачеха
 В Боровске распустилась мать-и-мачеха - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Владимир Таланов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский", сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский". Мать-и-мачеха – необычное растение: сначала у него появляются яркие цветы, а уже потом проглядывают листья. Стебли мать-и-мачехи в начале цветения короткие, позже вытягиваются, чтобы ветер мог подхватить плоды-пушинки и разнести их по территории. Мать-и-мачеху можно встретить на склонах оврагов или берегах водоемов с неплотной растительностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следом за мать-и-мачехой расцветают пролеска сибирская и двулистная, печеночница благородная, медуница неясная. Затем – хохлатки: полая, плотная и промежуточная. Позже – хохлатка Маршалла, ветреница лютичная, или лютиковая, и ветреница дубравная.
Ёж - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На природных территориях Москвы замечены первые проснувшиеся ежи
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала