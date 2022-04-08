14:33 08.04.2022 (обновлено: 18:06 20.04.2022)
Первые цветы мать-и-мачехи распустились в заказнике "Зеленоградский"
© Фото : Владимир Таланов В Боровске распустилась мать-и-мачеха
© Фото : Владимир Таланов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский", сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Первые цветы мать-и-мачехи распустились в комплексном заказнике "Зеленоградский". Мать-и-мачеха – необычное растение: сначала у него появляются яркие цветы, а уже потом проглядывают листья. Стебли мать-и-мачехи в начале цветения короткие, позже вытягиваются, чтобы ветер мог подхватить плоды-пушинки и разнести их по территории. Мать-и-мачеху можно встретить на склонах оврагов или берегах водоемов с неплотной растительностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следом за мать-и-мачехой расцветают пролеска сибирская и двулистная, печеночница благородная, медуница неясная. Затем – хохлатки: полая, плотная и промежуточная. Позже – хохлатка Маршалла, ветреница лютичная, или лютиковая, и ветреница дубравная.