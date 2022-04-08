Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер
Тренажер установлен в тренажерном центре "Аэрофлота", где на сегодняшний день проходят подготовку специалисты 19 российских авиакомпаний. Тренажер оснащен высочайшей степенью детализации и уникальной электромеханической системой подвижности, которая позволяет имитировать перегрузки при взлете и посадке, а также турбулентность.
Тренажер установлен в тренажерном центре "Аэрофлота", где на сегодняшний день проходят подготовку специалисты 19 российских авиакомпаний. Тренажер оснащен высочайшей степенью детализации и уникальной электромеханической системой подвижности, которая позволяет имитировать перегрузки при взлете и посадке, а также турбулентность.
Система визуализации Tropos создает максимально возможную реалистичность изображения, благодаря которой уже через десять минут "полета" пилот забывает, что находится на земле.
Система визуализации Tropos создает максимально возможную реалистичность изображения, благодаря которой уже через десять минут "полета" пилот забывает, что находится на земле.
В настоящий момент тренажер обеспечивает 100% потребностей "Победы" по периодической подготовке летных экипажей.
В настоящий момент тренажер обеспечивает 100% потребностей "Победы" по периодической подготовке летных экипажей.
"У нас появилось гораздо больше возможностей при выполнении полноценной всесторонней подготовки: теперь мы можем самостоятельно координировать время и проведение дополнительных тренировок", — сказал ВрИО генерального директора "Победы" Андрей Юриков.
"У нас появилось гораздо больше возможностей при выполнении полноценной всесторонней подготовки: теперь мы можем самостоятельно координировать время и проведение дополнительных тренировок", — сказал ВрИО генерального директора "Победы" Андрей Юриков.
Аэрофлот имеет собственный уникальный тренажерный комплекс для подготовки летных и кабинных экипажей. Тренажерный комплекс используется как единый учебный центр Группы "Аэрофлот". В центре проводится подготовка на более чем 20 авиационных тренажерах различных типов воздушных судов, в том числе — шесть полнопилотажных тренажеров, включая отечественный тип самолета — SSJ100.
Аэрофлот имеет собственный уникальный тренажерный комплекс для подготовки летных и кабинных экипажей. Тренажерный комплекс используется как единый учебный центр Группы "Аэрофлот". В центре проводится подготовка на более чем 20 авиационных тренажерах различных типов воздушных судов, в том числе — шесть полнопилотажных тренажеров, включая отечественный тип самолета — SSJ100.
Тренажер Superjet-100 авиакомпании Аэрофлот — это новейшее поколение тренажеров "Reality 7". На нем проходят подготовку не только пилоты авиакомпании, но и пилоты других авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты Superjet-100.
Тренажер Superjet-100 авиакомпании Аэрофлот — это новейшее поколение тренажеров "Reality 7". На нем проходят подготовку не только пилоты авиакомпании, но и пилоты других авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты Superjet-100.
Такие тренажеры позволяют проводить обучение курсантов и переобучение пилотов без выхода на реальное воздушное судно. Все параметры и ощущения реалистичны, а после сдачи экзамена пилот может быть включен в экипаж пассажирского самолета.
Такие тренажеры позволяют проводить обучение курсантов и переобучение пилотов без выхода на реальное воздушное судно. Все параметры и ощущения реалистичны, а после сдачи экзамена пилот может быть включен в экипаж пассажирского самолета.
Именно на базе "Аэрофлота" будет создан уникальный авиационный центр подготовки персонала отрасли на новейший тип отечественного самолета — МС-21. Соответствующее соглашение подписано ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Корпорация Иркут".
Именно на базе "Аэрофлота" будет создан уникальный авиационный центр подготовки персонала отрасли на новейший тип отечественного самолета — МС-21. Соответствующее соглашение подписано ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Корпорация Иркут".
По словам летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина, авиакомпания исторически выполняла важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники. Именно благодаря "Аэрофлоту" вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты.
По словам летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина, авиакомпания исторически выполняла важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники. Именно благодаря "Аэрофлоту" вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты.