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Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер - РИА Новости, 08.04.2022
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Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер
Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер - РИА Новости, 08.04.2022
Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер
Лоукостер "Победа" приступил к эксплуатации собственного новейшего тренажера Full Flight Simulator Boeing 737 Next Generation. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:40
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победа (авиакомпания)
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технологии
аэрофлот
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Лоукостер "Победа" приступил к эксплуатации собственного новейшего тренажера Full Flight Simulator Boeing 737 Next Generation.
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победа (авиакомпания), sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии, фото, аэрофлот
16:40 08.04.2022 (обновлено: 16:41 08.04.2022)
 

Авиакомпания "Победа" получила инновационный тренажер

Читать ria.ru в
Лоукостер "Победа" приступил к эксплуатации собственного новейшего тренажера Full Flight Simulator Boeing 737 Next Generation.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Тренажер установлен в тренажерном центре "Аэрофлота", где на сегодняшний день проходят подготовку специалисты 19 российских авиакомпаний. Тренажер оснащен высочайшей степенью детализации и уникальной электромеханической системой подвижности, которая позволяет имитировать перегрузки при взлете и посадке, а также турбулентность.

Сотрудницы авиакомпании Победа на презентации нового тренажера Boeing-737 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
1 из 9

Тренажер установлен в тренажерном центре "Аэрофлота", где на сегодняшний день проходят подготовку специалисты 19 российских авиакомпаний. Тренажер оснащен высочайшей степенью детализации и уникальной электромеханической системой подвижности, которая позволяет имитировать перегрузки при взлете и посадке, а также турбулентность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Система визуализации Tropos создает максимально возможную реалистичность изображения, благодаря которой уже через десять минут "полета" пилот забывает, что находится на земле.

Новый тренажер авиакомпании Победа Boeing-737 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
2 из 9

Система визуализации Tropos создает максимально возможную реалистичность изображения, благодаря которой уже через десять минут "полета" пилот забывает, что находится на земле.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В настоящий момент тренажер обеспечивает 100% потребностей "Победы" по периодической подготовке летных экипажей.

Новый тренажер авиакомпании Победа Boeing-737 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
3 из 9

В настоящий момент тренажер обеспечивает 100% потребностей "Победы" по периодической подготовке летных экипажей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

"У нас появилось гораздо больше возможностей при выполнении полноценной всесторонней подготовки: теперь мы можем самостоятельно координировать время и проведение дополнительных тренировок", — сказал ВрИО генерального директора "Победы" Андрей Юриков.

Исполняющий обязанности генерального директора авиакомпании Победа Андрей Юриков на презентации нового тренажера Boeing-737 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
4 из 9

"У нас появилось гораздо больше возможностей при выполнении полноценной всесторонней подготовки: теперь мы можем самостоятельно координировать время и проведение дополнительных тренировок", — сказал ВрИО генерального директора "Победы" Андрей Юриков.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Аэрофлот имеет собственный уникальный тренажерный комплекс для подготовки летных и кабинных экипажей. Тренажерный комплекс используется как единый учебный центр Группы "Аэрофлот". В центре проводится подготовка на более чем 20 авиационных тренажерах различных типов воздушных судов, в том числе — шесть полнопилотажных тренажеров, включая отечественный тип самолета — SSJ100.

Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
5 из 9

Аэрофлот имеет собственный уникальный тренажерный комплекс для подготовки летных и кабинных экипажей. Тренажерный комплекс используется как единый учебный центр Группы "Аэрофлот". В центре проводится подготовка на более чем 20 авиационных тренажерах различных типов воздушных судов, в том числе — шесть полнопилотажных тренажеров, включая отечественный тип самолета — SSJ100.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Тренажер Superjet-100 авиакомпании Аэрофлот — это новейшее поколение тренажеров "Reality 7". На нем проходят подготовку не только пилоты авиакомпании, но и пилоты других авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты Superjet-100.

Тренажер авиакомпании Аэрофлот Сухой Суперджет-100 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
6 из 9

Тренажер Superjet-100 авиакомпании Аэрофлот — это новейшее поколение тренажеров "Reality 7". На нем проходят подготовку не только пилоты авиакомпании, но и пилоты других авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты Superjet-100.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Такие тренажеры позволяют проводить обучение курсантов и переобучение пилотов без выхода на реальное воздушное судно. Все параметры и ощущения реалистичны, а после сдачи экзамена пилот может быть включен в экипаж пассажирского самолета.

Тренажер авиакомпании Аэрофлот Сухой Суперджет-100 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
7 из 9

Такие тренажеры позволяют проводить обучение курсантов и переобучение пилотов без выхода на реальное воздушное судно. Все параметры и ощущения реалистичны, а после сдачи экзамена пилот может быть включен в экипаж пассажирского самолета.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Именно на базе "Аэрофлота" будет создан уникальный авиационный центр подготовки персонала отрасли на новейший тип отечественного самолета — МС-21. Соответствующее соглашение подписано ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Корпорация Иркут".

Тренажер авиакомпании Аэрофлот МС-21-300 в авиационном учебном центре ПАО Аэрофлот в Московской области
8 из 9

Именно на базе "Аэрофлота" будет создан уникальный авиационный центр подготовки персонала отрасли на новейший тип отечественного самолета — МС-21. Соответствующее соглашение подписано ПАО "Аэрофлот" и ПАО "Корпорация Иркут".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании "Аэрофлот"

По словам летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина, авиакомпания исторически выполняла важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники. Именно благодаря "Аэрофлоту" вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты.

Летный директор Аэрофлота Эдуард Советкин
9 из 9

По словам летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина, авиакомпания исторически выполняла важнейшую роль главного эксплуатанта отечественной авиатехники. Именно благодаря "Аэрофлоту" вставали на крыло и доводились до совершенства все отечественные самолеты.

© Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании "Аэрофлот"
 
Победа (авиакомпания)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ТехнологииАэрофлот
 
 
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