https://ria.ru/20220408/toplivo-1782593861.html

В Испании ожидают рост цен на топливо

В Испании ожидают рост цен на топливо - РИА Новости, 08.04.2022

В Испании ожидают рост цен на топливо

Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе.

2022-04-08T18:56

2022-04-08T18:56

2022-04-08T18:56

видео

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Несмотря на то, что сейчас стоимость литра снизилась на 20 центов, больше 50 процентов населения сократили расходы на покупку топлива. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Испании ожидают рост цен на топливо Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе. Несмотря на то, что сейчас стоимость литра снизилась на 20 центов, больше 50 процентов населения сократили расходы на покупку топлива. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. 2022-04-08T18:56 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

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