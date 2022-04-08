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В Испании ожидают рост цен на топливо - РИА Новости, 08.04.2022
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В Испании ожидают рост цен на топливо
В Испании ожидают рост цен на топливо - РИА Новости, 08.04.2022
В Испании ожидают рост цен на топливо
Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе.
2022-04-08T18:56
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Несмотря на то, что сейчас стоимость литра снизилась на 20 центов, больше 50 процентов населения сократили расходы на покупку топлива. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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60
353
60
В Испании ожидают рост цен на топливо
Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе. Несмотря на то, что сейчас стоимость литра снизилась на 20 центов, больше 50 процентов населения сократили расходы на покупку топлива. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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В Испании ожидают рост цен на топливо
Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе.
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18:56 08.04.2022
 

В Испании ожидают рост цен на топливо

Читать ria.ru в
Рекордную цену на бензин и дизельное топливо за всю историю в Испании ожидают на Страстной неделе.
Несмотря на то, что сейчас стоимость литра снизилась на 20 центов, больше 50 процентов населения сократили расходы на покупку топлива. Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
 
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