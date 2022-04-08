https://ria.ru/20220408/temperatura-1782617355.html

В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления

В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления

Температуру в системе отопления в Москве понизили до минимума из-за резкого потепления, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:39

2022-04-08T21:39

2022-04-08T21:39

общество

жкх

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Температуру в системе отопления в Москве понизили до минимума из-за резкого потепления, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", - пояснили в комплексе.

https://realty.ria.ru/20220217/fas-1773256487.html

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, жкх, москва