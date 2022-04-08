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В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления - РИА Новости, 08.04.2022
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В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления
В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления - РИА Новости, 08.04.2022
В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления
Температуру в системе отопления в Москве понизили до минимума из-за резкого потепления, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:39
2022-04-08T21:39
общество
жкх
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Температуру в системе отопления в Москве понизили до минимума из-за резкого потепления, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", - пояснили в комплексе.
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общество, жкх, москва
21:39 08.04.2022
 
В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления

Температуру в системе отопления Москвы понизили до минимума из-за резкого потепления

© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Температуру в системе отопления в Москве понизили до минимума из-за резкого потепления, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в городе до +15°С. По прогнозам синоптиков, все выходные дни столбики термометров будут подниматься до +10°С и выше. Городские службы заранее начали поэтапно понижать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сейчас она минимальная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме", - пояснили в комплексе.
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