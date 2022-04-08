https://ria.ru/20220408/telekommunikatsii-1782419100.html

Минфин США разрешил операции с Россией, связанные с интернет-оборудованием

Минфин США разрешил операции с Россией, связанные с интернет-оборудованием - РИА Новости, 08.04.2022

Минфин США разрешил операции с Россией, связанные с интернет-оборудованием

Минфин США вывел из-под антироссийских санкций сделки, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:26

2022-04-08T03:26

2022-04-08T10:16

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Минфин США вывел из-под антироссийских санкций сделки, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.Указано, что эта деятельность включает в себя мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документами, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов.Накануне американский Минфин опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь граждан и 29 компаний из России.В частности, в списке оказались гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков.Под санкции попали, среди прочего, конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод", судостроительный завод "Янтарь", ЦКБ "Рубин", КБ "Вымпел", "Севмаш" и другие предприятия.Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов на американской территории.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/alrosa-1782418860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782407849.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия