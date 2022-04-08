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Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы - РИА Новости, 08.04.2022
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Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы
Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы - РИА Новости, 08.04.2022
Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы
Пензенская область расширит взаимодействие с Белоруссией в сфере выращивания и сбора сахарной свеклы, регион намерен закупить белорусские семена и испытать... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:04
2022-04-08T14:04
пензенская область
белоруссия
минская область
в мире
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Пензенская область расширит взаимодействие с Белоруссией в сфере выращивания и сбора сахарной свеклы, регион намерен закупить белорусские семена и испытать сельхозтехнику из этой страны, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Нас, прежде всего, интересуют селекционные решения по семенам сахарной свеклы. Белорусские коллеги над этим работают. И второе - сейчас мы используем зарубежную свеклоуборочную технику. Но есть разработки ОАО "Гомсельмаш" по свеклоуборочным комбайнам, белорусы готовы нам предложить эту технику, вплоть до того, чтобы испытать опытные образцы техники в наших свекловодческих хозяйствах. (Президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко дал поручение министру промышленности Республики Беларусь вопросы по взаимодействию в этом направлении решать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.Он также отметил, что белорусские предприятия примут участие в проведении "Дня поля", который состоится в регионе летом, а пензенскую делегацию пригласили на Белорусскую агропромышленную неделю, которая пройдет с 7 по 11 июня в Минской области.
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белоруссия, минская область, в мире, пензенская область, олег мельниченко
14:04 08.04.2022
 
Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы

Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы

© РИА Новости / Леся Полякова / Перейти в фотобанкУборка сахарной свеклы
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Леся Полякова
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Уборка сахарной свеклы
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ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Пензенская область расширит взаимодействие с Белоруссией в сфере выращивания и сбора сахарной свеклы, регион намерен закупить белорусские семена и испытать сельхозтехнику из этой страны, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Нас, прежде всего, интересуют селекционные решения по семенам сахарной свеклы. Белорусские коллеги над этим работают. И второе - сейчас мы используем зарубежную свеклоуборочную технику. Но есть разработки ОАО "Гомсельмаш" по свеклоуборочным комбайнам, белорусы готовы нам предложить эту технику, вплоть до того, чтобы испытать опытные образцы техники в наших свекловодческих хозяйствах. (Президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко дал поручение министру промышленности Республики Беларусь вопросы по взаимодействию в этом направлении решать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
Он также отметил, что белорусские предприятия примут участие в проведении "Дня поля", который состоится в регионе летом, а пензенскую делегацию пригласили на Белорусскую агропромышленную неделю, которая пройдет с 7 по 11 июня в Минской области.
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Пензенская областьБелоруссияМинская областьВ миреПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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