https://ria.ru/20220408/svekla-1782512021.html

Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы

Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы - РИА Новости, 08.04.2022

Пензенская область заинтересовалась белорусскими семенами сахарной свеклы

Пензенская область расширит взаимодействие с Белоруссией в сфере выращивания и сбора сахарной свеклы, регион намерен закупить белорусские семена и испытать... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:04

2022-04-08T14:04

2022-04-08T14:04

пензенская область

белоруссия

минская область

в мире

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 8 апр - РИА Новости. Пензенская область расширит взаимодействие с Белоруссией в сфере выращивания и сбора сахарной свеклы, регион намерен закупить белорусские семена и испытать сельхозтехнику из этой страны, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Нас, прежде всего, интересуют селекционные решения по семенам сахарной свеклы. Белорусские коллеги над этим работают. И второе - сейчас мы используем зарубежную свеклоуборочную технику. Но есть разработки ОАО "Гомсельмаш" по свеклоуборочным комбайнам, белорусы готовы нам предложить эту технику, вплоть до того, чтобы испытать опытные образцы техники в наших свекловодческих хозяйствах. (Президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко дал поручение министру промышленности Республики Беларусь вопросы по взаимодействию в этом направлении решать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.Он также отметил, что белорусские предприятия примут участие в проведении "Дня поля", который состоится в регионе летом, а пензенскую делегацию пригласили на Белорусскую агропромышленную неделю, которая пройдет с 7 по 11 июня в Минской области.

https://ria.ru/20211029/biznes-1756913271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белоруссия, минская область, в мире, пензенская область, олег мельниченко