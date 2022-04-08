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Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года - РИА Новости, 08.04.2022
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Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года
Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года - РИА Новости, 08.04.2022
Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года
Первый терминал по приему СПГ в Германии может быть запущен уже в конце года в Вильгельмсхафене, сообщила газета Handelsblatt cо ссылкой на энергетическую... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:36
2022-04-08T16:36
сергей лавров
владимир путин
катар
сша
россия
uniper
в мире
германия
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Первый терминал по приему СПГ в Германии может быть запущен уже в конце года в Вильгельмсхафене, сообщила газета Handelsblatt cо ссылкой на энергетическую компанию Uniper."С помощью плавучей системы энергетическая компания Uniper из Дюссельдорфа хочет принимать и перерабатывать импортированный СПГ на побережье Северного моря уже следующей зимой", - пишет издание со ссылкой на компанию.Благодаря своей инфраструктуре Вильгельмсхафен является важным центром будущих поставок СПГ, так как всего в 28 километрах находятся линии передачи природного газа со свободными транспортными мощностями, также поблизости в Этцеле находится одно из крупнейших в Европе хранилищ природного газа, которым также управляет Uniper. Подключение запланированного терминала к обеим точкам инфраструктуры в настоящее время планируется оператором системы передачи Open Grid Europe (OGE), пишет издание.Компания Uniper в течение многих лет работала над планами по созданию плавучего СПГ-терминала, однако в 2021 году было принято решение остановить проект. После начала военных действий на Украине в феврале и связанного с ними решения властей Германии сократить зависимость от поставок российских энергоносителей Uniper "по просьбе федерального правительства" вернулся к этой идее, пишет Handelsblatt.В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/kanada-1780600812.html
https://ria.ru/20220331/ssha-1781118682.html
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катар
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сергей лавров, владимир путин, катар, сша, россия, uniper, в мире, германия
16:36 08.04.2022
 
Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года

Uniper заявила, что первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Первый терминал по приему СПГ в Германии может быть запущен уже в конце года в Вильгельмсхафене, сообщила газета Handelsblatt cо ссылкой на энергетическую компанию Uniper.
"С помощью плавучей системы энергетическая компания Uniper из Дюссельдорфа хочет принимать и перерабатывать импортированный СПГ на побережье Северного моря уже следующей зимой", - пишет издание со ссылкой на компанию.
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Благодаря своей инфраструктуре Вильгельмсхафен является важным центром будущих поставок СПГ, так как всего в 28 километрах находятся линии передачи природного газа со свободными транспортными мощностями, также поблизости в Этцеле находится одно из крупнейших в Европе хранилищ природного газа, которым также управляет Uniper. Подключение запланированного терминала к обеим точкам инфраструктуры в настоящее время планируется оператором системы передачи Open Grid Europe (OGE), пишет издание.
Компания Uniper в течение многих лет работала над планами по созданию плавучего СПГ-терминала, однако в 2021 году было принято решение остановить проект. После начала военных действий на Украине в феврале и связанного с ними решения властей Германии сократить зависимость от поставок российских энергоносителей Uniper "по просьбе федерального правительства" вернулся к этой идее, пишет Handelsblatt.
В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Сергей ЛавровВладимир ПутинКатарСШАРоссияUniperВ миреГермания
 
 
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