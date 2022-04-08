Первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года
Uniper заявила, что первый терминал по приему СПГ в Германии могут запустить в конце года
Газодобывающее предприятие
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Первый терминал по приему СПГ в Германии может быть запущен уже в конце года в Вильгельмсхафене, сообщила газета Handelsblatt cо ссылкой на энергетическую компанию Uniper.
"С помощью плавучей системы энергетическая компания Uniper из Дюссельдорфа хочет принимать и перерабатывать импортированный СПГ на побережье Северного моря уже следующей зимой", - пишет издание со ссылкой на компанию.
Благодаря своей инфраструктуре Вильгельмсхафен является важным центром будущих поставок СПГ, так как всего в 28 километрах находятся линии передачи природного газа со свободными транспортными мощностями, также поблизости в Этцеле находится одно из крупнейших в Европе хранилищ природного газа, которым также управляет Uniper. Подключение запланированного терминала к обеим точкам инфраструктуры в настоящее время планируется оператором системы передачи Open Grid Europe (OGE), пишет издание.
Компания Uniper в течение многих лет работала над планами по созданию плавучего СПГ-терминала, однако в 2021 году было принято решение остановить проект. После начала военных действий на Украине в феврале и связанного с ними решения властей Германии сократить зависимость от поставок российских энергоносителей Uniper "по просьбе федерального правительства" вернулся к этой идее, пишет Handelsblatt.
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