https://ria.ru/20220408/spetsoperatsiya-1782435790.html
Командующий ЗВО вручил госнаграды военным за мужество при спецоперации
Командующий ЗВО вручил госнаграды военным за мужество при спецоперации - РИА Новости, 08.04.2022
Командующий ЗВО вручил госнаграды военным за мужество при спецоперации
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил Ордена Мужества, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:02
2022-04-08T09:02
2022-04-08T10:29
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил Ордена Мужества, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу" военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, видео церемонии награждения распространило Минобороны РФ.Журавлев поздравил отличившихся военнослужащих и отметил, что медали подчеркивают их преданность Родине, памяти отцов и дедов."Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи! Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами!" - сказал Журавлев.Среди награжденных - военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения МТО, который во время движения колонны попал под обстрел. "При подвозе боеприпасов, обеспечения горюче-смазочными материалами подверглись вражеским обстрелам. Загорелся бензовоз. Вывели из-под обстрела и эвакуировали экипажи машин. Первая реакция была – чтобы всех спасти, чтобы все остались живы", - отметил он.По словам командира другой боевой машины, военные просто выполняли свою задачу и даже не думали, что будут представлены к наградам. Он добавил, что настроение у всех очень боевое, между всеми военнослужащими и подразделениями есть взаимосвязь, они поддерживают друг друга морально и физически.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782451728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c9698e2bd5c7738cd084867a96ba438.jpg
Награждение военных ЗВО за участие в спецоперации на Украине
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил Ордена Мужества, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу" военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, видео церемонии награждения распространило Минобороны РФ.
2022-04-08T09:02
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, западный военный округ (зво)
09:02 08.04.2022 (обновлено: 10:29 08.04.2022)
Командующий ЗВО вручил госнаграды военным за мужество при спецоперации
Командующий ЗВО Журавлев вручил госнаграды военным за мужество при спецоперации на Украине
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил Ордена Мужества, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу" военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, видео церемонии награждения распространило Минобороны РФ.
Журавлев поздравил отличившихся военнослужащих и отметил, что медали подчеркивают их преданность Родине, памяти отцов и дедов.
"Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи! Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами!" - сказал Журавлев.
Среди награжденных - военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения МТО, который во время движения колонны попал под обстрел. "При подвозе боеприпасов, обеспечения горюче-смазочными материалами подверглись вражеским обстрелам. Загорелся бензовоз. Вывели из-под обстрела и эвакуировали экипажи машин. Первая реакция была – чтобы всех спасти, чтобы все остались живы", - отметил он.
По словам командира другой боевой машины, военные просто выполняли свою задачу и даже не думали, что будут представлены к наградам. Он добавил, что настроение у всех очень боевое, между всеми военнослужащими и подразделениями есть взаимосвязь, они поддерживают друг друга морально и физически.