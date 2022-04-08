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Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2022
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Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ
Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2022
Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ
Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:39
2022-04-08T12:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью сервиса москвичи могут быстро подать онлайн-заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ), откуда запрос автоматически направляется коммунальным службам.Уточняется, что чаще всего москвичи сообщали о неисправности освещения в подъезде - таких заявок за год поступило около 15 тысяч. Среди других запросов пользователей - устранение засора мусоропровода и уборка подъезда.Воспользоваться сервисом могут владельцы полной учетной записи на mos.ru.
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общество, жкх, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
12:39 08.04.2022
 

Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВызов мастера
Вызов мастера - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вызов мастера
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что с помощью сервиса москвичи могут быстро подать онлайн-заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ), откуда запрос автоматически направляется коммунальным службам.
"В течение года доля тех, кто предпочитает именно этот способ подачи заявок в ЕДЦ, постепенно увеличивалась, и статистика подтверждает, что новый сервис удобен и востребован. С момента запуска им уже воспользовались более 80 тысяч раз", - приводятся в сообщении слова замруководителя столичного департамента информационных технологий Романа Урнышева.
Уточняется, что чаще всего москвичи сообщали о неисправности освещения в подъезде - таких заявок за год поступило около 15 тысяч. Среди других запросов пользователей - устранение засора мусоропровода и уборка подъезда.
Воспользоваться сервисом могут владельцы полной учетной записи на mos.ru.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 09:27
В Москве появился сервис проверки договора аренды городской недвижимости
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЖКХМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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