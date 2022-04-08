https://ria.ru/20220408/servis-1782486235.html

Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ

Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2022

Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ

Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:39

2022-04-08T12:39

2022-04-08T12:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

жкх

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью сервиса москвичи могут быстро подать онлайн-заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ), откуда запрос автоматически направляется коммунальным службам.Уточняется, что чаще всего москвичи сообщали о неисправности освещения в подъезде - таких заявок за год поступило около 15 тысяч. Среди других запросов пользователей - устранение засора мусоропровода и уборка подъезда.Воспользоваться сервисом могут владельцы полной учетной записи на mos.ru.

https://realty.ria.ru/20220211/servis-1772205381.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жкх, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы