https://ria.ru/20220408/servis-1782486235.html
Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ
Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ - РИА Новости, 08.04.2022
Сервис "Вызов мастера" решил свыше 80 тысяч вопросов москвичей в сфере ЖКХ
Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:39
2022-04-08T12:39
2022-04-08T12:39
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сервис "Вызов мастера" в Москве помог горожанам решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью сервиса москвичи могут быстро подать онлайн-заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ), откуда запрос автоматически направляется коммунальным службам.Уточняется, что чаще всего москвичи сообщали о неисправности освещения в подъезде - таких заявок за год поступило около 15 тысяч. Среди других запросов пользователей - устранение засора мусоропровода и уборка подъезда.Воспользоваться сервисом могут владельцы полной учетной записи на mos.ru.
https://realty.ria.ru/20220211/servis-1772205381.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы