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Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России - РИА Новости, 08.04.2022
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Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России
Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России - РИА Новости, 08.04.2022
Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России
Евросоюз продолжит санкционную политику против России из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:10
2022-04-08T18:10
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз продолжит санкционную политику против России из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.Евросоюз 8 апреля утвердил новые антироссийские ограничения. Они предусматривают запрет на импорт угля из страны с августа 2022 года и заход судов под российским флагом в порты стран-членов. Помимо этого, организация сократит сотрудничество с автотранспортными компаниями из России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков", расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.Между тем санкции отразились на жизни европейцев из-за разрушения логистики и цепочек поставок. В магазинах резко выросла стоимость продуктов, кроме того, увеличились цены на топливо и электричество. По прогнозам экспертов и бизнесменов, полный отказ от энергоносителей из России остановит целые отрасли экономики. Также многие политики высказываются о бесперспективности таких действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии
18:10 08.04.2022
 
Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России

Президент Франции Макрон сообщил о готовности Евросоюза ввести новые санкции против России

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
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ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз продолжит санкционную политику против России из-за военной операции на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Париж продолжит оказывать санкционное давление (на Россию — Прим. Ред.). Мы уже (в ЕС) приняли утром решения, к которым подталкивала и Франция", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

Евросоюз 8 апреля утвердил новые антироссийские ограничения. Они предусматривают запрет на импорт угля из страны с августа 2022 года и заход судов под российским флагом в порты стран-членов. Помимо этого, организация сократит сотрудничество с автотранспортными компаниями из России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков", расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.
Между тем санкции отразились на жизни европейцев из-за разрушения логистики и цепочек поставок. В магазинах резко выросла стоимость продуктов, кроме того, увеличились цены на топливо и электричество. По прогнозам экспертов и бизнесменов, полный отказ от энергоносителей из России остановит целые отрасли экономики. Также многие политики высказываются о бесперспективности таких действий.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:17
Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении России
 
 
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