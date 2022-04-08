https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569113.html
Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны
Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны - РИА Новости, 08.04.2022
Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны
Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:06
2022-04-08T17:06
2022-04-08T17:21
россия
дмитрий медведев
санкции
санкции в отношении россии
политика
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны", - написал Медведев в своем Telegram-канале."В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - добавил он."Незаконные санкции при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов. Прежде всего когда их применение направлено на подрыв его экономической независимости, а стало быть – и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, санкции, санкции в отношении россии, политика, в мире
17:06 08.04.2022 (обновлено: 17:21 08.04.2022)
Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны
Зампредседателя Совбеза Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными", - добавил он.
"Незаконные санкции при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов. Прежде всего когда их применение направлено на подрыв его экономической независимости, а стало быть – и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства", - написал Медведев.