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Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем - РИА Новости, 08.04.2022
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Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем - РИА Новости, 08.04.2022
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:05
2022-04-08T17:17
санкции в отношении россии
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть это и трудно."Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно. И это – наша общая задача", - написал он в своем Telegram-канале.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, дмитрий медведев
17:05 08.04.2022 (обновлено: 17:17 08.04.2022)
 
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем

Зампред Совбеза Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть это и трудно.
"Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно. И это – наша общая задача", - написал он в своем Telegram-канале.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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