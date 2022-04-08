https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782568966.html

Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем

Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем - РИА Новости, 08.04.2022

Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:05

2022-04-08T17:05

2022-04-08T17:17

санкции в отношении россии

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть это и трудно."Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно. И это – наша общая задача", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, дмитрий медведев