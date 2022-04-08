https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782568966.html
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем - РИА Новости, 08.04.2022
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:05
2022-04-08T17:05
2022-04-08T17:17
санкции в отношении россии
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все, чтобы санкции помогли решить России производственные и технологические проблемы, хоть это и трудно."Для России во всей этой истории о санкциях принципиально лишь одно. Надо сделать все, чтобы незаконные санкции помогли решить нашей стране важнейшие производственные и технологические проблемы. Это очень трудно, но возможно. И это – наша общая задача", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, дмитрий медведев
17:05 08.04.2022 (обновлено: 17:17 08.04.2022)
Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем
Зампред Совбеза Медведев призвал использовать санкции для решения производственных проблем