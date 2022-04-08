https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782537711.html

Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти

Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022

Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти

Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:21

2022-04-08T15:21

2022-04-08T15:28

санкции в отношении россии

в мире

цены на нефть

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Нет, санкции против нефти не значатся в повестке заседания министров в понедельник", - сказал источник.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, евросоюз, россия