https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782537711.html
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:21
2022-04-08T15:21
2022-04-08T15:28
санкции в отношении россии
в мире
цены на нефть
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Нет, санкции против нефти не значатся в повестке заседания министров в понедельник", - сказал источник.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, евросоюз, россия
15:21 08.04.2022 (обновлено: 15:28 08.04.2022)
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля не будут обсуждать санкции против российской нефти