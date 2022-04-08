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Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
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Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти
Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:21
2022-04-08T15:28
санкции в отношении россии
в мире
цены на нефть
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Нет, санкции против нефти не значатся в повестке заседания министров в понедельник", - сказал источник.
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санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, евросоюз, россия
15:21 08.04.2022 (обновлено: 15:28 08.04.2022)
 
Главы МИД ЕС не будут обсуждать санкции против российской нефти

Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля не будут обсуждать санкции против российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 апреля в Люксембурге не будут обсуждать санкции против российской нефти, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Нет, санкции против нефти не значатся в повестке заседания министров в понедельник", - сказал источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 09:58
Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЦены на нефтьЕвросоюзРоссия
 
 
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