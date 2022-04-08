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Япония вводит санкции против около 20 российских организаций - РИА Новости, 08.04.2022
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Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций - РИА Новости, 08.04.2022
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:32
2022-04-08T12:32
япония
россия
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов", - отметил он.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
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япония, россия, в мире, фумио кисида
12:32 08.04.2022
 
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций

Премьер Кисида: Япония вводит санкции против около 20 российских организаций и 400 физлиц

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов", - отметил он.
К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:17
Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России
 
ЯпонияРоссияВ миреФумио Кисида
 
 
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