https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782483960.html
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций - РИА Новости, 08.04.2022
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:32
2022-04-08T12:32
2022-04-08T12:32
япония
россия
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов", - отметил он.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, в мире, фумио кисида
Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Премьер Кисида: Япония вводит санкции против около 20 российских организаций и 400 физлиц