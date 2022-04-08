https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782483960.html

Япония вводит санкции против около 20 российских организаций

Япония вводит санкции против около 20 российских организаций - РИА Новости, 08.04.2022

Япония вводит санкции против около 20 российских организаций

Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:32

2022-04-08T12:32

2022-04-08T12:32

япония

россия

в мире

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов", - отметил он.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

япония, россия, в мире, фумио кисида