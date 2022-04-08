https://ria.ru/20220408/samolet-1782347728.html

Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете

Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете - РИА Новости, 08.04.2022

Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете

Пассажирка и пользовательница TikTok Эмили МакКеон рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета, пишет The Sun. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T02:38

2022-04-08T02:38

2022-04-08T02:38

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пассажирка и пользовательница TikTok Эмили МакКеон рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета, пишет The Sun.Авиакомпании часто придерживаются строгих ограничений, касающихся максимально допустимого объема жидкостей, которые можно взять в салон, уточняет издание. Однако отдельные пассажиры пытаются схитрить.Эмили, например, всегда кладет ватные диски в полиэтиленовый пакет и наливает на них средства для умывания или снятия макияжа. Они впитывают раствор, и жидкости не остается. Другим путешественникам она советует делать точно так же. "Это абсолютно законно", — уверена девушка."Если хранить ватные диски в запечатанном воздухонепроницаемом пакете, они останутся влажными, поэтому вы сможете использовать их, когда доберетесь до пункта назначения", — поясняет она.

https://ria.ru/20220407/aeroporty-1782239458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аэропорт, туризм, туристы, пассажиры