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Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
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Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете
Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете - РИА Новости, 08.04.2022
Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете
Пассажирка и пользовательница TikTok Эмили МакКеон рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета, пишет The Sun. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:38
2022-04-08T02:38
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пассажирка и пользовательница TikTok Эмили МакКеон рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета, пишет The Sun.Авиакомпании часто придерживаются строгих ограничений, касающихся максимально допустимого объема жидкостей, которые можно взять в салон, уточняет издание. Однако отдельные пассажиры пытаются схитрить.Эмили, например, всегда кладет ватные диски в полиэтиленовый пакет и наливает на них средства для умывания или снятия макияжа. Они впитывают раствор, и жидкости не остается. Другим путешественникам она советует делать точно так же. "Это абсолютно законно", — уверена девушка."Если хранить ватные диски в запечатанном воздухонепроницаемом пакете, они останутся влажными, поэтому вы сможете использовать их, когда доберетесь до пункта назначения", — поясняет она.
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новости - туризм, аэропорт, туризм, туристы, пассажиры
02:38 08.04.2022
 
Пассажирка рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей в самолете

Пассажирка раскрыла способ обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета

© РИА Новости / Алексей МальгавкоДосмотр пассажиров в терминале аэропорта
Досмотр пассажиров в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пассажирка и пользовательница TikTok Эмили МакКеон рассказала, как обойти правила перевозки жидкостей на борту самолета, пишет The Sun.
Авиакомпании часто придерживаются строгих ограничений, касающихся максимально допустимого объема жидкостей, которые можно взять в салон, уточняет издание. Однако отдельные пассажиры пытаются схитрить.
Эмили, например, всегда кладет ватные диски в полиэтиленовый пакет и наливает на них средства для умывания или снятия макияжа. Они впитывают раствор, и жидкости не остается. Другим путешественникам она советует делать точно так же. "Это абсолютно законно", — уверена девушка.
"Если хранить ватные диски в запечатанном воздухонепроницаемом пакете, они останутся влажными, поэтому вы сможете использовать их, когда доберетесь до пункта назначения", — поясняет она.
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