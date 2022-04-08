https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html

Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране

Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране - РИА Новости, 08.04.2022

Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране

Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:52

2022-04-08T17:52

2022-04-08T18:01

в мире

мария захарова

россия

норвегия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии."Отдельные случаи есть. По всем этим случаям мы направляли и официальные ноты, и обсуждали это и с полицией, и с МИД", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220408/gretsiya-1782537168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мария захарова, россия, норвегия