https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране - РИА Новости, 08.04.2022
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:52
2022-04-08T17:52
2022-04-08T18:01
в мире
мария захарова
россия
норвегия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии."Отдельные случаи есть. По всем этим случаям мы направляли и официальные ноты, и обсуждали это и с полицией, и с МИД", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220408/gretsiya-1782537168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, норвегия
17:52 08.04.2022 (обновлено: 18:01 08.04.2022)
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
Посол России в Норвегии Рамишвили сообщил об отдельных случаях русофобии в стране