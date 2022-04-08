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Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране - РИА Новости, 08.04.2022
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Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране - РИА Новости, 08.04.2022
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране
Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:52
2022-04-08T18:01
в мире
мария захарова
россия
норвегия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии."Отдельные случаи есть. По всем этим случаям мы направляли и официальные ноты, и обсуждали это и с полицией, и с МИД", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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в мире, мария захарова, россия, норвегия
17:52 08.04.2022 (обновлено: 18:01 08.04.2022)
 
Посол в Норвегии сообщил о случаях русофобии в стране

Посол России в Норвегии Рамишвили сообщил об отдельных случаях русофобии в стране

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Осло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили сообщил, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии.
"Отдельные случаи есть. По всем этим случаям мы направляли и официальные ноты, и обсуждали это и с полицией, и с МИД", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
"Надо отдать должное норвежским властям, они неоднократно, и в лице премьер-министра, и МИД, министра юстиции, куда входит и полиция, они неоднократно обращали внимание с тем, чтобы предотвратить проявления русофобии по отношению к русскоязычным, русским людям, но случаи есть", - добавил он.
Русофобия в западных странах стремительно прогрессирует, нарушая все принципы цивилизованного поведения, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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В Греции арестовали двоих нападавших на автопробег против русофобии
 
В миреМария ЗахароваРоссияНорвегия
 
 
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